陸委會又稱10人失聯未交代原因　國台辦：其心可誅！假訊息誤導民眾

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對台灣陸委會近日公布稱有10名台灣人在大陸失聯，一名法官旅遊期間被公安進入飯店盤查，質疑台灣人赴陸有安全疑慮。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15）日痛批，陸委會是在編造並故意傳播假訊息，企圖誤導台灣民眾，相關言論完全站不住腳，意在阻撓破壞兩岸正常的人員往來，升高兩岸對立，其惡劣行徑「其心可惡，其心可誅」。

《東森新媒體ETtoday》記者提問，「陸委會近期接獲通報（6月底到本月9號）有10名台灣民眾前往大陸後失聯，大陸有關部門目前是否已掌握這10名台灣民眾具體去向，否涉及電信詐騙、刑事犯罪或是單純失蹤案件？陸委會特地點名一名非失蹤但被調查案件，身份是台灣現職地方法院法官去華北旅遊期間，被3名公安直接進入飯店房間盤查詢問。請問國台辦這是『剛好』屬於例行性外來人口登記檢查？或是陸方開始針對具備台灣司法、公職身分人員進行定向身份清查，讓人擔憂台灣司法相關公務員赴陸旅遊風險升級，請問國台辦能否證實此事，以及有何評論？」

國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，「陸委會編造故意傳播假信息，企圖誤導台灣民眾，完全站不住腳，我想媒體朋友們也沒有必要對此進行沒有根據的猜測。」

朱鳳蓮指出，廣大台灣同胞在大陸旅遊、觀光、探親訪友，擁有安全、舒適、便捷、舒心的出行體驗，這是有目共睹的事實。

朱鳳蓮最後強調，民進黨當局刻意抹黑意圖，製造恐慌，阻撓破壞兩岸交流和人員往來，升高兩岸對立對抗，其心可惡，其心可誅。

陸委會上周四公布近十天（6月底到本月9號）通報消息，有10名台灣民眾前往大陸後失聯，一名公職人員遭盤查。其中，一團4人集體失聯，原因不明、一團四人結伴出遊集體失聯，另有1名求職與1名探親人士，都是非公務員身份。至於10人來陸失聯更進一步情況，截至目前沒有更新說法。

另外，陸委會最新公布從去年1月起至今年5月31日台灣人赴陸失聯、遭到留置盤問、以及被關押的案件總計達到361起，處於失聯狀態的有141人、遭到留置與盤查的有29人、人身自由受到限制或關押的則有191人，也未有進一步說明這些失聯人士赴陸相關原因與動機。

根據陸委會今年一月統計資料顯示，近兩年赴陸被限制人身自由案例累計160人，其中七成涉詐騙案，至於涉及失聯後續等情況沒有更進一步消息。該起數據，外界質疑若有上百名台灣人在陸失聯是很嚴重事件，牽扯上百家庭，為何家屬還能如此淡定，但至今陸委會尚未有進一步明確說明。