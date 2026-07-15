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川普重提40多年前警告！「出兵伊朗」舊訪談瘋傳　美軍持續施壓

 ▲▼美國總統川普。（圖／路透）

 ▲圖為美國總統川普。（圖／路透）

 記者詹雅婷／綜合報導

隨著美國與伊朗衝突持續、美軍恢復對伊朗海上封鎖，總統川普14日透過社群平台真實社群（Truth Social）重提40多年前對伊朗的警告，分享1980年的一段舊訪談，可見當年尚未從政的川普大談伊朗人質危機，強調唯有展現力量才能贏得尊重。

舊受訪影片　主張美國強硬態度

福斯新聞報導，1979年伊朗武裝分子攻占美國駐德黑蘭大使館，挾持52名美國人長達444天，即為當年震驚國際的伊朗人質危機。在川普1980年受訪談及此事時，面對記者詢問是否該出兵伊朗，他稱「我絕對這麼認為，沒錯」。

川普認為，美國必須展現實力，「當你贏得其他國家的尊重時，其他國家就會多少跟著你走……然後就會建立起正確的態度」。他還提到，「伊朗挾持人質的情況正是最好的例子，這個國家竟然坐視伊朗這樣的國家挾持我們的人質，簡直荒謬至極」。

白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）對此表示，早在川普當選總統之前，就堅信一個高喊「美國去死」的國家絕對不能擁有核武，由於川普採取大膽行動，對伊朗核子設施發動午夜重錘行動、透過史詩怒火行動重創其軍事力量，美國及其盟友更加安全，川普總統將永遠毫不掩飾促進美國利益。

這段影片流傳重新引發討論之際，正值美國與伊朗之間持續升溫的軍事緊張情勢。雙方針對諒解備忘錄的協商經過長時間拉鋸後，如今宣告破局。美軍已重啟針對伊朗目標的軍事行動，美國中央司令部（CENTCOM）也宣布封鎖進出伊朗港口的海上交通。

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