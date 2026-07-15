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平台擬向外送員收「媒合費」　吳達偉批吃相難看：用演算法壓榨？

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲外送專法21日上路，恐推升增加外送叫餐、營業與人事成本。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

外送專法21日上路，台灣數位平台經濟協會（DEAT）指出，平台成本與配送效率將重新計算，並提出跨部會滾動檢視法規成效等3項建議；也有專家建議，要重新定義對價關係，應研議向外送員收取合理的平台媒合費。對此，擔任過Uber Eats、foodpanda及Lalamove外送員的新竹市政府勞工及青年處長吳達偉直言無法認同台灣數位平台經濟協會的論述，平台及協會不應只強調制度上路後的成本增加，卻忽略外送員長期承擔的交通、職業安全與收入不穩定風險。

數位平台經濟協會（DEAT）14日舉辦「外送產業建言媒體記者會」，針對專法上路後提出3項建議，第一，建立每6個月1次、跨部會參與的常態化滾動檢討機制；第二以數據實證作為政策制定依據；第三，設置6個月法規輔導期，協助產業順利銜接新制。

與會的商業發展與策略研究所長朱浩表示，平台作為串聯餐廳、消費者與外送員的數位中介點，重新定義對價關係，可向外送員收取合理的媒合費。至於要收多少？他認為，還要再做通盤討論，是提供一個平台使用者付費的概念。

對此，曾從事外送業的吳達偉指出，協會引用美國西雅圖外送員每單基本報酬由5.37美元提高至12.52美元、增幅達133%的案例，藉此說明保障提高後可能造成訂單下降，但台灣外送專法上路後，外送員報酬是否也有相同幅度的增加？應該清楚說明。

吳達偉強調，台灣交通事故傷亡中，機車族群占有相當高的比例，而多數外送員均以機車作為主要工作工具。當平台透過派單、獎勵、時效要求及演算法，引導外送員在有限時間內完成更多訂單，外送員為了維持收入，便可能承受更高的交通風險。

他認為，若平台演算法持續鼓勵外送員趕時間、搶單及提高配送速度，事故發生後，醫療、警政、交通處理及社會成本，往往由外送員本人、其他用路人及政府共同承擔，平台卻未必負擔相對應的成本與責任。

吳達偉要求平台及相關協會公開完整數據，包括專法上路前後的外送訂單總量、平均每名外送員接單量、每筆訂單平均配送時間、等待時間、每小時實質收入，以及交通事故與職業災害發生情形。

「外送產業政策不應只依靠推估或國外個案進行討論，而應以台灣市場的實際數據作為基礎。」吳達偉認為，若平台主張專法將造成訂單減少、價格上漲或外送員收入下降，就應提出可供外界檢驗的資料，而不是將所有負面結果預先歸因於勞動保障。

吳達偉呼籲平台業者與協會換位思考，「如果今天外送員是自己的孩子，還會不會接受用不透明的演算法壓縮收入、要求趕單，並將交通事故與職業風險留給外送員自己承擔？」

吳達偉強調，外送專法並非要消滅平台經濟，而是要讓平台經濟在發展的同時，建立合理的勞動保障與責任分擔機制。

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