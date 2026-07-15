藍議員嘆蔣萬安「複製貼上」遭圍剿　沈伯洋緩頰：她反映市民真實感受

▲走向國際，團隊升級！沈伯洋訪美記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠昨坦言，台北市長蔣萬安每次回答都像「複製貼上」，這種情況要想辦法改善。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（15日）回應，議員只是反映市民真實感受。議員還說應該要有防火牆，但市長本來就要面對質疑跟爭議，如果要建立防火牆，不就代表蔣萬安無法應對這些爭議？應該傾聽市民聲音、提供透明標準讓人民信任，這是北市府現在最重要的事情。

秦慧珠6月底於臉書發文指出，蔣萬安在接受台北市議會質詢時，殷瑋衝上台跟民進黨議員對嗆的行為，恐會弱化蔣的表現，造成輿論熱議，也引來藍營側翼粉專「政客爽」撰文怒嗆「拒投秦慧珠」。秦今晚又在臉書發文，喊話「蔣市長，穩住了！殺不死我、我必更強！」

秦慧珠表示，蔣萬安最近有點「背」，從內湖淹水、到市區遮陽傘、到放了兩天的颱風假、到台北市砍了多少樹，每個民生議題都被不成比例地放大，比中央管的「國家大事」還大許多倍，比其他縣市同樣的問題也大許多倍，其他縣市沒有淹水、遮陽傘、放颱風假、砍樹的問題嗎？

對於蔣萬安近期頻頻砲轟中央。民進黨台北市長參選人沈伯洋則回應，這次是選台北市長，蔣萬安尋求連任，不管他怎麼砲轟中央，都無法迴避地方政府的責任，希望市民提出質疑時，蔣萬安能夠出面跟大家好好說明，而不是一直用這種方式迴避要討論的議題。

國民黨議員秦慧珠昨發長文坦言，蔣萬安回答都是複製貼上。沈伯洋回應，秦慧珠提到，太多時候蔣萬安講話複製貼上，這是人民真實感受，議員只是反映市民的感受。

沈伯洋認為，近期水溝清運、樹木為何要這樣砍、一支700多萬陽傘等爭議，到底問題在哪裡？大家都期待好好說明，議員還說應該要有防火牆，但市長本來就要面對質疑跟爭議，親自回答是建立人民跟市府信任的方式。

沈伯洋直言，如果要建立防火牆，不就代表蔣萬安無法應對這些爭議？應該傾聽市民聲音、有好的程序、提供透明標準讓人民信任，這是北市府現在最重要的事情。