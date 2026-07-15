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佀廣洋未宣布退選　王世堅喊話先補服兵役：他應該救救自己吧

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者劉耿豪攝）

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋陷霸凌爭議，日前宣布放棄國民黨提名，但未說退出桃園市議員選舉。對此，民進黨立委王世堅今（15日）表示，佀廣洋放棄國民黨提名是以救黨為優先，而沒有放棄參選，可能是放棄自己，但佀應該救救自己，先向社會認錯道歉、反省，否則一下子跳到參選，社會越來越不會接受這種紈褲子弟。至於是否佀廣洋要夠過補服兵役表達懺悔？王世堅說，這是最起碼的。

王世堅15日上午在立法院受訪。媒體詢問，佀廣洋看起來沒有退選，是否覺得放棄國民黨提名是打假球？王世堅說，「放棄提名，他是要救他們的黨。他沒有放棄參選，他可能是，他可能放棄他自己」，也就是說，佀廣洋沒有國民黨的提名也可能選上，因為就其家族宣稱的，他們在地方上有實力，但這會害佀一輩子。

王世堅認為，佀廣洋當然以救黨優先，所以放棄用黨的名字，這當然是好，「但是也應該救救他自己吧」，所以要向社會認錯道歉，自己也要省思。

王世堅指出，就算佀廣洋要參選，也要經過一段歷練、有沉澱以後，才表示有認真反省，如果沒有，一下子跳到參選，等於對於過去的錯誤，沒有要改的意願，「我想我們社會越來越不會接受這種紈褲子弟」，尤其佀犯的是嚴重霸凌。

由於佀廣洋因體位因素免役，但現在已瘦下來，也未過除役年紀，內政部兵役司表示，如果佀有意願當兵，可申請複檢改判體位。媒體追問王世堅，覺得佀廣洋是否應該要補服兵役來表達懺悔？王世堅回應，沒有錯，這是最起碼的。

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