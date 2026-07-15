巴威「橫掃中國60小時」再登陸北韓　氣象粉專驚呼：實屬少見

▲巴威橫掃中國60小時，當地有嚴重淹水災情。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

受到颱風巴威影響，近日中國不少地區都下起暴雨，甚至許多地區都有淹水的災情，氣象粉專「觀氣象看天氣」昨（14）日指出，巴威在中國陸地上停留長達60小時，又以颱風強度出海，並登陸北韓，實屬少見。

因為颱風巴威的影響，中國7月12日前後，河北廊坊、承德、北京、天津等地都出現暴雨、大暴雨的狀況，唐山遷西國家站日降雨量達298毫米，打破當地單日降雨紀錄，各地均有淹水的災情，甚至一度有交通癱瘓的問題。除此之外，浙江沿海還掀起10多公尺高的巨浪，相當驚人。

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「巴威橫掃中國長達60小時，將再登陸北韓」，氣象粉專「觀氣象看天氣」昨日表示，巴威颱風在14日20時附近，已兵臨鴨綠江口，將在深夜登陸北韓、並通過平壤上空，雖然我國氣象署已判定為溫帶氣旋（每家有不同的認定標準），但日本仍認定它為颱風。

「觀氣象看天氣」提到，巴威在中國陸地上停留長達60小時，或有棕海效應，造成瀋陽等各地創下百年來雨勢，如今再以颱風強度出海，並登陸北韓，實屬少見，留個記錄，希望當地人民能夠安好，免於受災。



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