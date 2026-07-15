微軟狂修史上最多 570 個 Windows 漏洞！外媒警告：真的別跳過

▲透過 AI 偵測與防禦，現在漏洞被發現以及修補的速度都同步加快，因此系統更新愈來愈重要。（圖／翻攝 WindowsLatest）

記者黃肇祥／綜合報導

微軟今日正式釋出 7 月份的 Windows 11 安全性更新。這次修補的漏洞數量高達 570 個，創下史上最高紀錄。外媒也因此強烈呼籲：這次真的別跳過，務必確實更新以保護電腦安全。

根據微軟官方更新文件說明，在 570 個漏洞中，有 59 個被歸類為「嚴重」（Critical）等級。其中有 254 個漏洞可能讓駭客取得更高權限、145 個允許攻擊者遠端操控電腦、102 個涉及資料外洩，另有 16 個詐騙漏洞及 35 個可能阻礙系統服務的 Bug。而在所有漏洞中，最受矚目的是 3 組已被公開的「零日漏洞」，目前已知有兩組正遭到駭客利用。

用戶可以透過開始功能表，進入「設定」＞「Windows Update」並點選「檢查更新」，系統便會自動搜尋最新的更新檔案並進行下載安裝。若系統版本為 Windows 11 25H2，將會收到 Build 26200.8875 的更新版本；若為 Windows 11 24H2，則會收到 Build 26100.8875。雖然數字略有差異，但實質更新內容完全相同，用戶可放心升級。

這次之所以會一口氣修復如此大量的漏洞，正如《ETtoday 科技雲》先前的報導，主因在於 AI 攻防戰正日益頻繁。微軟高層指出，駭客已開始積極利用 AI 尋找系統漏洞，使發現漏洞的時間從過往的數週縮短至幾小時內。為了因應挑戰，微軟同樣運用 AI 進行防範，這也是今年起修復漏洞數量大幅暴增的原因。微軟更開發了一款代號為「MDASH」的人工智慧系統，由 100 多個代理式 AI 共同尋找 Windows 的安全漏洞，並透過內部辯駁機制找出最關鍵的隱憂，偵測成功率高達 88.45%。

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外媒《WindowsLatest》呼籲，除非更新會導致電腦效能嚴重下滑，否則不應暫停本次更新。Microsoft 365 總監 Jeremy Chapman 也建議，用戶應將延後更新的期限縮短至 0 到 1 天，最多放寬至 2 天，絕對不要拖延超過 3 天。