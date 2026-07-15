台東少年隊前進教育廣播電臺　宣導少年法治觀念與防制新興毒品

▲台東縣警察局少年警察隊隊長(左二)接受教育廣播電台專訪。（圖／記者楊晨東翻攝）.

記者楊晨東／台東報導

為提升青少年法治觀念，強化校園反毒及犯罪預防意識，台東縣警察局少年警察隊隊長日前應邀接受教育廣播電台專訪，針對少年常見偏差行為、新興毒品危害及網路犯罪趨勢進行深入說明，並透過案例分享及與電台實習生互動問答，呼籲家長、學校與社會共同關注青少年成長，攜手建構完善的保護網絡。

節目中，隊長表示，少年偏差行為往往有跡可循，除吸菸、飲酒、深夜逗留不當場所等傳統偏差行為外，隨著網路科技普及，少年犯罪型態也逐漸轉向數位化，例如遭詐騙集團以「高薪、無案底」等話術利誘擔任車手、提供人頭帳戶，或涉及網路霸凌、散布私密影像，以及透過網路接觸電子煙及毒品等情形，均已成為當前值得關注的少年犯罪及被害風險。

針對新興毒品議題，隊長特別提醒，電子煙常以水果口味、時尚外型吸引青少年嘗試，但其煙霧中除含有多種有害及致癌化學物質外，近年更成為新興毒品滲透校園的重要媒介。近期查獲的不法電子煙產品中，部分違法摻入「依托咪酯（Etomidate）」等成分，吸食後可能造成意識混亂、肢體不自主顫抖、肌肉僵硬、行動失控等症狀，嚴重時更可能導致呼吸抑制、危及生命，亦曾衍生多起毒駕事故，對公共安全造成重大危害。警方呼籲青少年切勿因一時好奇而嘗試來路不明的電子煙產品，以免誤觸毒品陷阱，造成難以挽回的後果。

隊長也提醒家長，青少年若出現生活作息改變、精神不濟、花費異常增加，或房間內出現不明甜味等情形，應提高警覺，主動關心了解其交友情形及生活狀況，必要時尋求學校、警方或相關專業機構協助，共同協助孩子遠離毒品及犯罪誘惑。

台東縣警察局表示，預防犯罪與反毒工作需仰賴家庭、學校及社會各界共同投入。未來少年警察隊將持續透過教育廣播電臺及各類校園宣導活動，運用多元且貼近青少年的宣導方式，深化法治教育與反毒觀念，提升青少年自我保護意識，共同營造安全、健康、無毒的校園環境。