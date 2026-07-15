爆紅App推「毒油命中指數」查詢　3步驟查你「中毒沒」

記者蘇晟彥／綜合報導

中聯油脂原料遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，再度引起新一代的食安風波。對此，App「發票載具」在近期推出「食安快篩」新功能，只要在App中輸入自己的載具條碼，就可以一鍵查詢有疑慮的食品購買紀錄，此外，除了App外，也可以直接使用網頁查詢，一秒查出你的「毒油命中指數」。

▼中聯油脂原料引發新一波食安風暴。（資料照／記者林東良翻攝）



「發票載具」在日前推出食安快篩功能後受到民眾青睞，登上各大商店的排行榜。對此，近期又再度升級，將有疑慮的名單、廠商等列入其中，而且只要輸入載具編號，就可以一鍵查詢自己的「中毒指數」，但資料僅供參考，詳細退費標準仍依照其他廠商公布為準。

查詢方法十分簡檢，只要透過下列3步驟即可查詢

1.下載「發票載具」App

2.在首頁中找到「食案快篩」功能

3.輸入載具編號（無須綁定）即可查訊中毒指數

此外，「發票載具」也考慮到這次風波嚴重，沒有強行要求民眾要下載、綁定載具，可以直接透過網頁查詢就能獲得一樣的資訊。

>>一鍵查詢中毒沒

▼「發票載具」App推出新功能「食安快篩」，只要輸入載具編號就可以查詢命中指數。（圖／記者蘇晟彥攝）



但目前網路流傳透過「發票載具APP」查詢是否符合退費資格的方式，7-11則指出並非官方認證的查詢管道，該來源查詢的資訊「可能未符合退費資格」，消費者可依OPENPOINT APP 查詢；疑慮商品仍以業者公布資料為準。