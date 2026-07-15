挪威國家隊光榮返鄉！「這一幕」感動7.9萬人：得到世界的掌聲

▲「魔人」哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

在2026美加墨世界盃上寫下隊史新頁的挪威國家隊，首度闖進世界盃8強，創下28年來最好成績。全隊於13日返抵國門，吸引超過10萬名熱情球迷湧入首都迎接。一名網友在Threads上轉發當時的壯觀影片，只見無數民眾擠滿街道，高聲歡呼並揮舞著手中旗幟，這一幕讓他激動直呼，「挪威歡迎國家隊太感人了！」

擊敗巴西締造28年奇蹟 球迷高喊：沒把首都拆了算有禮貌

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挪威隊這次在世界盃踢出全新高度，其中最為人津津樂道的，莫過於在16強賽事中擊敗傳統強權巴西隊，跌破全球專家眼鏡。雖然最後止步8強，但已寫下國家歷史最佳紀錄。

許多球迷興奮指出，「28年來最好成績，本來他們只以為16強而已，他們沒開心到把首都拆了都算有禮貌了」、「挪威這一次的表現真的超頂級，尤其是K掉巴西跌破專家眼鏡，太強了」、「能夠打入八強已經是歷史最好成績啦」。

▲挪威在世界盃8強賽遭英格蘭逆轉淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

運動精神引熱議 網點名「某國」：這才是尊重運動員

現場不分輸贏、純粹為英雄喝采的正面氛圍，讓大票台灣網友深受感動，大讚這才是真正的國家向心力，「維京人就是這樣，戰敗了沒關係，戰死了也能進瓦哈拉，也是一種光榮」、「真正讓人感動的不是成績，而是整個國家的團結。英雄回家了，謝謝你們讓世界看見挪威足球」、「不能在只有贏球才愛他們」、「挪威真的是高素質的文明國家」、「搞到我想去挪威」、「挪威沒得冠，得到世界的掌聲」、「真的是好快樂幸福的國家」、「好正面的國家，真正的向心力」、「完全可以理解那種載譽歸國全國沸騰的感覺」。

此外，挪威球迷展現的極高素質，也讓不少網友聯想到其他國家對於代表隊表現不佳時的極端態度，紛紛洗版回應「跟韓國完全不一樣，文明的水準不一樣」、「好喜歡他們這樣的氛圍，韓國應該要跟他們學一學」、「在某地方...回去都要走後門」、「南韓人學一下什麼叫運動精神，尊重運動員」。

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