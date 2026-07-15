藍委控致癌油廠商是「綠友友」　政治獻金名單攤開「全藍營大咖」

▲問題油廠商與盧秀燕合照。（圖／翻攝黃子一臉書、政治獻金網站）



記者杜冠霖／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，藍委徐巧芯質疑，福壽實業董事長洪堯昆1000萬元交保，綜合公開資料，可以勾勒出橫跨國內兩大家族商業集團的「公司治理與股權關聯鏈」。藍營名嘴黃揚明也點名，賴清德曾與洪堯昆「合照」。根據政治獻金相關申報資料顯示，此次問題廠商南僑選舉只會捐政治獻金給藍營、王鴻薇是民代中拿最多40萬、洪堯昆也僅捐給國民黨、馬文君、萬美玲等藍委。民進黨新聞部副主任黃子一質疑，福壽還有跟盧秀燕合照，加上政治獻金紀錄，「抓到了，是藍友友！」

徐巧芯聲稱，洪堯昆擔任「華紹投資股份有限公司」董事長及穩定持有大亞 1.05% 原始股份，沈貴香則擔任「京屋物業股份有限公司」與華紹投資的董事，而沈尚邦同時也是京屋物業的董監事，且與賴清德有著長達20年的深厚交情。

藍營名嘴黃揚明也指出，賴清德7月3日出席「2026展昭台北寵物用品展」開幕典禮時，就與「台灣寵物食品工業同業公會首任理事長」洪堯昆合照。

而根據政治獻金網站申報資料顯示，此次廠商南僑選舉時政治獻金捐給包含牛煦庭、林德福、羅明才、李彥秀、議員秦慧珠、侯漢廷、游淑慧、鍾小平各10萬，議員郭昭嚴20萬、王鴻薇40萬、新北市長侯友宜50萬。洪堯昆也僅捐給包含國民黨25萬、藍委鄭天財、馬文君、萬美玲、洪孟楷、新北市長侯友宜。

對於藍營指控，黃子一回應，現在要來玩拍照連連看的遊戲嗎？第一、這次問題油廠商南僑，每次選舉都只捐政治獻金給國民黨。第二、現在藍營的再說，因為洪堯昆有跟賴清德合照，所以是民進黨故意在包庇。結果隨手查一下政治獻金紀錄，福壽董事長洪堯昆的政治獻金捐款如下，「吼！抓到了齁，是藍友友！」

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對於藍營、名嘴指控合照，黃子一表示，這次問題油廠商福壽，百年活動國民黨台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美都有參加，還上台合照。而最愛連連看硬說總統跟福壽董事長合照所以有關係、是綠友友的黃揚明，剛跟朱學恆合照完沒多久，朱就被爆性騷擾了，請問黃揚明跟他合照，是性騷擾友友嗎？

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黃子一表示，，其實要這樣隨便亂點連看誰不會，食安問題行政團隊一再強調沒有妥協空間，「台中市、台北市府事發後也有開罰，就證明主管機關就是地方政府嘛！」黃質疑，食安問題不分藍綠，只有中央跟地方合作努力，才能儘快讓人民有安全的油可用，整天這樣連連看，有意思嗎？



