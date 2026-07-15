Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

▲Joeman一行人在英國碰到各種崩潰情況。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

記者周亭瑋／綜合報導

知名YouTuber Joeman近日前往歐洲參加活動，不料這趟旅程竟演變成地獄之旅，一行人接連遭遇2次班機延誤、2次班機取消、買錯火車票及接駁車故障等突發意外；不過，這個受難片在網上爆紅，短短3天已累積超過248萬次觀看，更有大票人被團隊成員建文與「最美英文老師」Peggy圈粉。

凌晨趕行程、石子路拖3箱行李 Peggy極致反差

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有網友昨（14）晚在Threads發文表示，自己過去從未看過這群人的影片，也不清楚背景，但看完Joeman開箱英國的交通慘況後，立刻被隨行同伴的表現吸引。

其中，鏡頭帶到的漂亮女生Peggy，雖然在出發前訂了高檔的凱悅酒店（Hyatt），但在面對班機取消、凌晨5點就得起床趕行程的崩潰考驗下，竟能氣定神閒地一個人在愛丁堡可怕的石子路上推著三個大行李箱。這種酷帥高冷卻又自然優雅的舉動，展現出極致的反差魅力，讓原PO忍不住讚嘆，「這才是讓人賞心悅目的正常女生啊！」

▲peggy一個人推三個行李箱，讓人印象深刻。（圖／翻攝自IG／peggyfoshow）

地獄轉機情緒超穩定 建文邊受難邊構思影片

除了Peggy之外，團隊成員建文的表現也獲得全網高度讚賞。網友指出，在面對各種突發的交通災難時，建文展現了令人佩服的超高情緒穩定度，甚至還能一邊受難、一邊冷靜地構思影片架構，回台後更迅速狂剪上片，成功接棒這波因為英國航空取消而帶來的龐大流量。表現專業又敬業，讓不少人高喊，「老闆真的要加獎金」、「建文值得未來旅程都是商務艙加個人房」。

▲建文主動提起這次的企劃，共花費3天，總工時24小時完成影片。（圖／翻攝自IG／chunwen0930）

大票網友被圈粉：看完影片立刻追蹤

貼文掀起熱烈迴響，大批看完影片的網友紛紛點頭附和，「被圈粉+1！之前沒有關注Peggy，但看了影片再去看她IG，被這影片大圈粉」、「Peggy真的漂亮可愛英文又好聽，不愛不行耶」、「聽Peggy講英文，感覺耳朵懷孕」、「我最近被Peggy的台語圈粉」、「直接追蹤Peggy，舟車勞頓還漂亮到很誇張，推三個行李箱也好優雅」、「Peggy就是漂亮聲音又好聽的美女，雖然看起來一副酷酷高冷樣但其實有點呆，這反差很可愛」、「我也是，看完立刻追蹤了Peggy」、「我是因為建文才去看Joeman影片，建文真的是帥又可愛又很有想法」、「建文的情緒穩定，外面再轟炸，自己要穩」。

對於團隊的敬業表現與高情商，眾人也直呼，「情緒穩定真的很重要」、「真的佩服他們，這次出門在外的各種難題...還能優雅」、「我也是，被他們兩位圈粉」、「我在台南拖一個行李箱走半小時，已經和朋友該該叫了，難以想像怎麼拖3個大行李箱在石子路上走」。