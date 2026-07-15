美軍宣布恢復「對伊朗海上封鎖」！　出動20軍艦、上百軍機戒備

▲美國總統川普（Donald Trump）對伊朗發出警告稱，若對方再不簽署協議，將會讓他們「一無所有」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普對伊朗的施壓再度升級！川普14日接受《福斯新聞》採訪時，對伊朗發出極其嚴厲的警告。他強硬表示，如果伊朗不與美國達成協議，「那你們將會一無所有」。與此同時，美軍中央司令部14日宣布，美軍於美東時間同日下午4時（台灣時間15日上午4時）恢復對伊朗港口與沿海地區船隻的海上封鎖。

根據《福斯新聞》記者崔伊（Trey Yingst）的採訪，川普在受訪時直接向伊朗喊話稱，「你最好跟我們達成協議。否則，你們將會一無所有。」

川普接著強調，美國在行動上「對平民百姓一直都非常小心」。

川普透露，美方代表已在與德黑蘭當局的最新一次溝通中，將這個訊息傳達給對方。他更直言，這場美伊雙方的最新對話，就發生在他接受採訪的「大約一小時前」。

當被問及是否認為伊朗最終會選擇妥協並與美方達成協議時，川普回答，「他們應該要這麼做，但我不知道他們到底會不會做。」

就在川普放話之際，美軍中央司令部也在同日表示，於美東時間同日下午4時（台灣時間15日上午4時）恢復對伊朗的海上封鎖。事實上，美軍在美東時間14日下午3時（台灣時間15日上午3時）才剛對伊朗發動新一波攻擊，試圖減弱伊朗攻擊荷莫茲海峽商船的能力。

美軍也出動20多艘美國海軍艦艇和數百架軍用飛機於中東執行任務，隨時準備應對各種突發情況。