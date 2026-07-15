　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

▲▼美國加州杭亭頓（Huntington）植物園的2株「屍臭花」「巨花魔芋」（Titan Arum）罕見同時盛開。（圖／達志影像／美聯社）

▲13日單日就有超過7000人爭相參觀屍臭花。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國加州亨亭頓（Huntington）植物園的2株「屍臭花」罕見同時盛開，門票在13日上午提前完售，當天吸引超過7000人爭相參觀。

《衛報》報導，這2株「巨花魔芋」（Titan Arum）分別被命名為「Odorysseus」與「Odora」，在上週末相繼開花。由於每朵花花期僅短短24至48小時，因此園方12日下午緊急公告，吸引大批民眾徹夜排隊，就為一聞那股「腐肉惡臭」。

蘭花收藏館館長布蘭登（Brandon Tam）描述，「他們被深深迷住了，有人足足排了3個小時，只為了看看屍臭花幾分鐘。」他認為，許多人因為屍臭花開始愛上植物，因為這「讓大家更深刻地明白，植物也有屬於自己的生命。」

▲▼美國加州杭亭頓（Huntington）植物園的2株「屍臭花」「巨花魔芋」（Titan Arum）罕見同時盛開。（圖／達志影像／美聯社）

「巨花魔芋」俗稱「屍臭花」，原產於印尼西蘇門答臘，因為散發出類似腐肉的惡臭而聞名，而這種味道是為了吸引食腐甲蟲與蒼蠅前來授粉。

它並非單一花朵，而是數百朵小花組成的巨大花序結構，高度可超過3.6公尺，短暫的花期結束後即枯萎倒塌，隨後進入可能長達數年的休眠期。

位於洛杉磯近郊聖馬利諾市（San Marino）的亨廷頓植物園已培育屍臭花逾25年，現擁有超過43株成熟個體，其中多株源於2002年成功授粉的那棵母株。

那次授粉產生了數百顆種子，部分被分送給全美其他植物園，共同保育這個瀕危物種。據悉，目前野生的屍臭花估計只剩下不到1000株。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／韭菜雙重翻車！禾伸堂、台燿驚爆違約交割　合計5428萬
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂
快訊／跌太兇也有事！3檔「抓去關」新名單
獨／周麟突去世金友莊震驚　「跟高凌風交情好到住在同社區」
大姊夫痛殺二姊夫！　三妹「重回命案教室」一臉凝重現身
青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原
快訊／味全龍20歲投手任意引退！　職棒生涯不到1年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

靠戰爭財爽撈百億！金正恩「改抱中國大腿」迎蜜月期　憂侵烏結束

不只荷莫茲！伊朗恐封鎖「紅海門戶」曼德海峽　雙線夾殺全球能源

韓惡狼姦殺女高生！他重設空機藏「預謀犯案」鐵證　警界高層吃案

日本51歲女助產士「把大便混入點滴」！　殺害75歲住院男遭逮

雄性禿藏意外好處　研究揭30歲前掉髮男「攝護腺癌風險降3成」

美軍轟13飛彈！　伊朗軍營7死誓言復仇

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

榜一大哥被甩！怒55刀當街砍死「22歲正妹直播主」　一審判16年

「性感女弟子」爆紅！遭肉搜騷擾　本尊發文：你們錯了

曼谷大火新增至32死　奪命內幕曝：老闆拿「餐廳執照」違法開酒吧

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

靠戰爭財爽撈百億！金正恩「改抱中國大腿」迎蜜月期　憂侵烏結束

不只荷莫茲！伊朗恐封鎖「紅海門戶」曼德海峽　雙線夾殺全球能源

韓惡狼姦殺女高生！他重設空機藏「預謀犯案」鐵證　警界高層吃案

日本51歲女助產士「把大便混入點滴」！　殺害75歲住院男遭逮

雄性禿藏意外好處　研究揭30歲前掉髮男「攝護腺癌風險降3成」

美軍轟13飛彈！　伊朗軍營7死誓言復仇

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

榜一大哥被甩！怒55刀當街砍死「22歲正妹直播主」　一審判16年

「性感女弟子」爆紅！遭肉搜騷擾　本尊發文：你們錯了

曼谷大火新增至32死　奪命內幕曝：老闆拿「餐廳執照」違法開酒吧

Meta遭控拿Token使用量當裁員依據　員工控合法請假反成淘汰理由

DeepMind CEO示警：AGI時代將至　現在是確保AI安全的關鍵時刻

AI結合熱流模擬攻克先進封裝難題　逢甲團隊獲TSIA首屆創新獎

台大院長談AI醫療走向「人機協作」　機器人共同開刀是可預見未來

別再狂喝牛奶了！想長高、防骨鬆「6大關鍵營養素」一次看

新型債務危機引發自殺潮　ETtoday奪新世代金融傳播獎

難接受黃大煒心梗過世！Vicky指黃大煒血管又通又亮　質疑死因

18年租客退租時被要求「恢復如新」　他傻眼稱：房東還索賠113萬

快訊／韭菜雙重翻車！禾伸堂、台燿驚爆違約交割　合計5428萬

卡努風災後投入4300萬歷經4年重建　仁愛鄉親霧橋今正式通車

【這暗器太狠】突遭隔壁船空投青蛙！　男乘客崩潰秒跳船

國際熱門新聞

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

熱瘋了　他從中國扛冷氣回法國

陸女京都用餐揭「雙重價格」　日網反曝奧客

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

夫妻擁435萬等退休　兒1則訊息秒夢碎

懷疑尪偷腥！她趁愛愛一口咬斷陰莖

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

美眾院通過「夏令時間永久化」法案　川普：送來我就簽

「性感女弟子爆紅」本尊發文了

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

美軍恢復對伊朗海上封鎖！出動20軍艦上百軍機

更多熱門

相關新聞

中正傑座·甄豪宅正式公開

中正傑座·甄豪宅正式公開

今年房市在央行信用管制影響下，逐漸回歸自住基本面，兼具優質學區與舒適環境的住宅產品反而成為換屋家庭首選。位於台北市中正區的「中正傑座·甄豪宅」日前正式公開，以國語實小學區、百年植物園景觀與一層一鄰規劃，成為近期市場關注焦點。

打造愛麗絲夢遊仙境？劍橋大學讓植物「開口」講話

打造愛麗絲夢遊仙境？劍橋大學讓植物「開口」講話

台東原生應用植物園10月起全面禁菸

台東原生應用植物園10月起全面禁菸

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

植物園生活圈加碼建中光環　預售案均價站上每坪120萬

植物園生活圈加碼建中光環　預售案均價站上每坪120萬

關鍵字：

屍臭花巨花魔芋亨廷頓植物園

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

即／藝人周麟失聯多日　趴臥床上死亡多時

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

世界盃驚現「時空旅人」？

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面