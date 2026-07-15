超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

▲13日單日就有超過7000人爭相參觀屍臭花。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州亨亭頓（Huntington）植物園的2株「屍臭花」罕見同時盛開，門票在13日上午提前完售，當天吸引超過7000人爭相參觀。

《衛報》報導，這2株「巨花魔芋」（Titan Arum）分別被命名為「Odorysseus」與「Odora」，在上週末相繼開花。由於每朵花花期僅短短24至48小時，因此園方12日下午緊急公告，吸引大批民眾徹夜排隊，就為一聞那股「腐肉惡臭」。

蘭花收藏館館長布蘭登（Brandon Tam）描述，「他們被深深迷住了，有人足足排了3個小時，只為了看看屍臭花幾分鐘。」他認為，許多人因為屍臭花開始愛上植物，因為這「讓大家更深刻地明白，植物也有屬於自己的生命。」

「巨花魔芋」俗稱「屍臭花」，原產於印尼西蘇門答臘，因為散發出類似腐肉的惡臭而聞名，而這種味道是為了吸引食腐甲蟲與蒼蠅前來授粉。

它並非單一花朵，而是數百朵小花組成的巨大花序結構，高度可超過3.6公尺，短暫的花期結束後即枯萎倒塌，隨後進入可能長達數年的休眠期。

位於洛杉磯近郊聖馬利諾市（San Marino）的亨廷頓植物園已培育屍臭花逾25年，現擁有超過43株成熟個體，其中多株源於2002年成功授粉的那棵母株。

那次授粉產生了數百顆種子，部分被分送給全美其他植物園，共同保育這個瀕危物種。據悉，目前野生的屍臭花估計只剩下不到1000株。