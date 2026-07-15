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他搭機遭吸出窗外！妻目睹「全臉變形、口鼻流血」硬抓雙腿拉回來

▲▼瑞安航空（Ryanair）客機窗戶破裂，導致一名61歲塞爾維亞籍男乘客差點被吸出窗外，幸好妻子緊抓雙腿、其他乘客合力拉回。（圖／臉書Karovic Ljubisa）

▲這對來自塞爾維亞的夫妻，搭乘瑞安航空時遭遇恐怖意外。（圖／臉書Karovic Ljubisa）

記者吳美依／綜合報導

瑞安航空（Ryanair）客機窗戶破裂，導致一名61歲塞爾維亞籍男乘客差點被吸出窗外，幸好妻子緊抓雙腿、其他乘客合力拉回，才避免釀成更嚴重意外。目前，他仍在醫院接受治療，妻子也向媒體還原更詳細的事發經過。

起飛10分鐘出事　男頭手瞬間吸出窗外

10日清晨5時55分，該客機從希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）前往德國梅明根（Memmingen），起飛約10分鐘後卻急速下墜9000英呎（約2700公尺），機艙窗戶也在此時突然脫落。

妻子斯維特拉娜（Svetlana Grković）接受BBC採訪時回憶，丈夫卡羅維奇（Ljubisa Karović）頭部與右肩瞬間被吸出機窗外，但她立刻反應過來，緊抓丈夫雙腿不放，「我心想，『如果要死，我們就一起死吧！』」

斯維特拉娜說，「他的整張臉都變形了，鼻子和嘴巴不斷流血。」她與另外2名乘客花費將近2分鐘，終於合力把丈夫拉回機艙內。幸好，卡羅維奇全程繫著安全帶，成為眾人得以緊抓住他的關鍵。

▼瑞安航空（Ryanair）客機窗戶破裂。（圖／路透）

▲▼瑞安航空（Ryanair）客機窗戶破裂，導致一名61歲塞爾維亞籍男乘客差點被吸出窗外，幸好妻子緊抓雙腿、其他乘客合力拉回。（圖／路透）

斯維特拉娜表示，丈夫手部傷勢嚴重並有燒傷，而且飽受驚嚇，「他無法與人溝通，無法記起整起事件」，但每次聽到飛機相關話題就會顫抖不止。

她也飽受心理創傷，事故畫面在腦中揮之不去，「昨天我搭電梯時，突然非常害怕會窒息」，甚至擔心夫妻倆未來恐怕再也不敢搭飛機。

引擎故障釀災？乘客以為要墜毀

家屬委任的技術顧問研判，事故起因可能是飛機右側引擎故障，碎片擊碎機艙窗戶，導致迅速減壓。不過，此說法尚未獲得官方調查確認。

一名乘客克里斯蒂娜（Christina）向塞薩洛尼基廣播電台（Radio Thessaloniki）說道，「我們立刻意識到發生了減壓。到處都是尖叫聲，我一度以為有人誤開了緊急逃生門。」

乘客索菲亞（Sofia）也表示，「我們以為飛機要墜毀了。減壓情況非常劇烈，讓我們感覺無法呼吸。傷患不斷流血而且多次失去意識，大概是缺氧和休克。」

機齡機型曝光　多國介入調查

此次班機由瑞安航空子公司馬爾他航空（Malta Air）營運，機齡估計約18年，機型為美國波音737-800。由於事發地點位於北馬其頓領空，目前波音、美國聯邦航空總署（FAA）、歐盟航空安全局（EASA）、希臘空軍（Hellenic Air）均已介入調查。

瑞安航空發布聲明證實，該航班「一扇客艙窗戶於飛行中脫落，在起飛不久後返航。飛機正常降落，乘客們回到航廈。1名乘客在塞薩洛尼基機場請求並獲得了地面醫療協助。」
 

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