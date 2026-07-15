立陶宛新總理：允許設立台灣代表處「或許太大膽」

▲立陶宛新任總理辛克維丘斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，立陶宛新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）表示，2021年允許台灣設立代表處的決定「或許過於大膽」，上任第一天就尋求修復與中國的關係。

太大膽？盼修復與中關係

辛克維丘斯14日在國會接受質詢，談到台灣代表處時說道，「我們希望回到過去的狀態。我們和中國有著長期關係，然後出現了這些政治決策，勇敢的決策，但或許過於大膽，或許脫離了整體局勢。」

他坦言，希望與中國維持「跟歐洲其他國家相同層級的關係」。

辛克維丘斯認為，修復與中國的關係，並不需要對台灣代表處進行更動。但他僅表示「外交部有幾個解決方案」，未透露更多細節。

▼2021年駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立。（圖／外交部提供）

辛克維丘斯政府的施政方針14日表決通過，其中一項目標就是將兩國關係「正常化」，並恢復到互派大使的狀態。此外，新政府也承諾將國防開支維持在GDP的5%以上，尋求美軍持續部署該國以遏止俄羅斯，並且繼續支持烏克蘭。

中國政經施壓 歐盟反制

立陶宛人口約290萬，同時是歐盟與北約的成員國，2021年讓台灣以「台灣」為名設立代表處。相較之下，澳洲、英國、美國等多國通常以「台北辦事處」名義接待台灣代表機構，避開主權爭議。

台灣代表處成立後，北京降級雙邊外交關係，並且採取一連串經濟施壓手段，包括要求設於中國的跨國企業切斷與立陶宛的業務往來，封鎖牛肉與乳製品等立陶宛商品進入中國市場。

對此，歐盟向世界貿易組織（WTO）提出申訴，並透過反脅迫工具（anti-coercion instrument），針對以經濟手段向其成員國施壓、強迫改變政策的第三國進行報復。