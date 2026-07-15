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今夏4病毒同時活躍！　醫示警「別當一般感冒」有這些症狀別拖

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／記者姜國輝攝）

▲醫師黃軒示警，今夏4病毒來勢洶洶，務必留意症狀，以免錯過重症警訊。（圖／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

胸腔暨重症科醫師黃軒示警，今年夏季需要提防的不只單一流感病毒，還有4大病毒來勢洶洶，包括腸病毒、新冠病毒、日本腦炎及登革熱同時活躍，若出現相關症狀，不要以為一切只是感冒，以免錯過重症警訊。

多種感染同時出現　別急著當成普通感冒

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黃軒在臉書表示，近期臨床上遇到孩子突然嗜睡、手腳抽動，長輩感冒後愈來愈喘，或是一般人旅遊回來高燒、全身痠痛，千萬別急著把它當成「普通感冒」，因為今年夏天多種感染可能在不同場域同時出現。

腸病毒　最怕錯過孩子的重症警訊

黃軒指出，首先要留意的是腸病毒，常見於幼兒園、托嬰中心及家庭群聚。多數孩子會出現發燒、喉嚨潰瘍或手足口疹等症狀，但若出現明顯嗜睡、精神不佳、意識不清、持續嘔吐、睡覺時突然驚嚇或肌肉抽動，甚至是呼吸急促、心跳異常加快，都可能是重症前兆，應立即就醫。

新冠病毒仍在人群傳播

黃軒說，其實新冠沒有消失，只是不再每天上新聞，但仍在人群中傳播，並不斷出現變異株。多數人可能只是發燒、喉嚨痛、咳嗽及疲倦，但高齡者、慢性病患者、孕婦及免疫功能低下者，仍可能發展成肺炎或呼吸衰竭，若感冒後出現喘、胸痛、意識改變或血氧下降，不能只靠退燒藥硬撐，應盡快就醫。

日本腦炎　台灣正值流行高峰期

另外，夏季也是日本腦炎流行高峰期，病例仍持續散發，感染大多沒明顯症狀，但少數人可能出現高燒、劇烈頭痛、意識混亂、抽搐、肢體無力、昏迷。由於目前沒有專一性抗病毒藥物，預防勝於治療，除幼童應依時程完成疫苗接種，居住或活動地點鄰近水稻田、豬舍及鴿舍者，也應做好防蚊工作。

登革熱發燒不可怕　退燒後惡化更危險

最後是登革熱，黃軒提醒，暑假旅遊、境外移入、颱風豪雨及雨後積水，都可能增加登革熱傳播風險。若突然高燒，伴隨眼窩痛、劇烈頭痛、肌肉關節痛、噁心或皮疹，應主動告知醫師近期旅遊史。尤其發燒逐漸下降後，若反而出現腹痛、持續嘔吐、嗜睡、呼吸困難或異常出血，可能是重症警示，必須立刻就醫。

 
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