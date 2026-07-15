800元運費被拒付外送員直衝警局　賣家慘吃4年2個月牢飯

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）前年3月向女藥頭樂樂（化名）購買2包海洛因，但他不願意支付800元運費，結果被機警的外送員發現異狀，立刻將包裹送往警局，這才揭穿整起事件。桃園地院法官審理之後，依犯販賣第一級毒品未遂罪，判處樂樂有期徒刑4年2個月。

▲樂樂利用不知情的外送員寄送毒品，結果因為買家阿茂拒付運費，被機警的外送員發現異狀。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，樂樂在2024年3月間與阿茂達成約定，同意以1500元的價格交易2包海洛因（合計毛重0.49公克），隨後她委由不知情的外送員，將裝有毒品的包裹送到阿茂手上，但阿茂拒絕支付800元運費。外送員警覺不對勁，隨後立刻將包裹送到警局。

阿茂到案之後表示，他一共向藥頭買過3次毒品，前2次都是雙方親自面交，第3次則是透過外送寄過來，但他不願意支付運費，後來他告知藥頭自己沒有收下包裹，而且包裹已經被送到警局，「藥頭就向我表示她不會去拿，還跟我說上面留的電話不是她的，警察找不到她。」

但警方最終還是循線找到樂樂，對於上述犯行，樂樂均坦承不諱。桃園地院法官認為，樂樂為賺取不法所得，販賣第一級毒品海洛因，行為實屬不該，考量到她已經坦承犯行，也有悔意，而且販賣的毒品數量、金額均不多，販賣對象只有阿茂1人，最終依犯販賣第一級毒品未遂罪，判處她有期徒刑4年2個月。全案仍可上訴。