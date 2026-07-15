注意！　3星座下半年萬事小心

▲摩羯座要注意健康。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

2026年過完一半，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，今年下半年「水瓶座、雙魚座、摩羯座」萬事小心。他也建議，「綠色」可以幫助這三個星座釋放身心、腦壓舒緩。

第三名：摩羯座：健康狀態，注意保養

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土星開始逆行進到你的宮位，健康狀況也會受到一些影響。尤其有一些不好習慣或飲食習慣不佳的人，要小心謹慎，比較容易會發胖、變胖或頭暈目眩，一定要注意保養身體健康。如果你從事的是高壓工作，要多去海外走走，或到戶外感受森林的芬多精

第二名：雙魚座：精神較差，破財多

受到冥王星進入到精神宮位，你的精神狀態會比較差，擔心的事情會很多，建議下半年要懂得釋放，多聽心靈音樂。另外，也要特別注意破財很多，所以有在做投資理財的人，不要人家告訴你什麼就去做，要不然小心會賠錢。

如果到戶外旅遊，開車、停車也要小心，比較容易有交通事故或罰單。如果說你害怕的話，要多穿綠色衣服或戴綠色的帽子。如果男生不想戴綠帽，也可以在身上放一片綠色的樹葉，也代表跟綠有關係。

第一名水瓶座：投資當心，不宜追高

受到冥王星入到本命宮位，要特別注意投資理財方面，不要道聽塗說，也不要追高。如果你想買的股票基金已經很高，要小心謹慎、判斷一下，不要人家說很高還可以再追，你就去追。

小孟老師說，以上這三個星座，建議綠色在下半年可以幫助你們釋放身心、腦壓舒緩；可買一盆綠色植物放在辦公桌、洗手間、化妝室或梳妝台，多看綠色植物，你的腦壓就會放鬆，祝大家下半年都可以賺大錢。

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