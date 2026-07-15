飛紐約機票出現「SSSS」代碼！她驚呼中大獎　內行人曝真實流程

▲有網友表示自己首次遇到機票上被印有「SSSS」代碼。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

機票上備註「SSSS」是什麼意思？一名準備轉機前往美國紐約的旅客，近日在社群平台Threads分享自己的搭機經歷，表示查看登機證時，發現上方印有「SSSS」代碼，讓他直呼第一次遇到就「中大獎」，貼文曝光後，引發不少曾有相同經驗的網友留言討論。

該名網友昨日發文表示，自己即將搭乘轉機航班前往紐約，卻在轉乘機票上看到代表「4個S」的標示，「準備轉機到紐約，看了一下機票，欸欸欸欸不是為什麼我有4S？！第一次就中大獎。」

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不少網友看到貼文後，立即理解其代表的意義，紛紛留言分享自身經驗，「我也遇過，真的全部東西都要拿出來，還好沒有很久啦」、「沒事啦上個月才闖關，絲滑入境3分鐘就出去了」、「二次安檢。差不多十年前我和丈夫去美國，在內陸轉了一次機，結果一共檢查4次，而且是非常認真必須打開行李箱檢查。」

另有曾接受二次安檢的旅客指出，實際檢查流程並沒有想像中耗時，「我半年連續中過二次SSSS，開始登機時會廣播登機證有4S的人名字，檢查完可以提早登機，並不會延遲登機，沒有詢問任何問題，就是登機前再做一次安檢，鞋子脫掉檢查，用鉗子夾了一張紙，在隨身行李到處觸碰，把紙放進儀器檢測，應該是檢測是否有爆炸物成份。」

此外，也有旅客提到，自己曾在台灣出發時，就於登機口前接受第二次安全檢查，須將隨身物品取出接受檢查，但整體流程相當順利，並未遭到額外詢問。

原PO今日也在留言區回應，首次體驗二次安檢的感想，「結局是美國完全順利入境無異常，只有香港機場轉機的時候在通道上被拿一張紙全身摸一遍，然後隨身行李簡單看一下而已，已在飯店吃漢堡。」

事實上，機票或登機證上若出現「SSSS」代碼，代表旅客被美國運輸安全管理局（TSA）列入「二次安檢」（Secondary Security Screening Selection）程序。相關旅客須接受進一步安全檢查，包括全身掃描、拍擊式搜身、手提行李人工檢查，以及爆炸物殘留擦拭檢測等程序，以完成登機前的安全查驗。

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