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外送專法7／21上路　平台預告「運費必漲」最高5成

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲《外送員權益保障及外送平台管理法》下周上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣外送市場年交易額高達1351.28億元，全台外送員高達15萬人，外送專法將於本月21日上路。平台業者表示，新法將導致成本增加，外送費上漲「勢在必行」，估未來每單運費可能大漲三至五成。

每單報酬保底45元　獨立計算不得疊單

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外送專法明定，每單報酬不得低於45元，換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且提供訂單給外送員時，應明確告知預估報酬、取送商品地點，獨立計算外送報酬，形同禁止疊單。

平台曾示警　消費者每單恐多付20元

外送專法年初送三讀前，平台業者、商家呼籲開放疊單，Uber執行長庫斯洛沙希訪台時曾說，若禁止疊單，消費者每單恐怕要多付出20元成本。Uber Eats台灣總經理李佳穎也以公開信表示，專法對「疊單」定義的落差，恐致外送效率消失。

外送員工會堅持不疊單　要求保障最低報酬

不過，外送員工會堅持不疊單、保障每單最低45元起跳。當時由Uber、foodpanda等企業組成的台灣數位平台經濟協會（DEAT）引述公平會研究，稱若雙平台均調漲5％費用，將流失34.1％的消費者，導致460億元產值蒸發，讓5萬名外送員失業。

業者稱漲價勢在必行　估運費增加3至5成

如今外送專法7月21日上路在即，根據《聯合新聞網》報導，平台業者直言，新法上路後，調漲外送費勢在必行，預估每單運費可能大漲三至五成。

▲▼交部首訂外送運費準則，得加收等待費、樓層費、夜間加成。（資料示意圖／Uber Eats提供）

▲平台業者預告，調漲運費「勢在必行」。（資料照／Uber Eats）

Uber One月費漲至199元　業者否認與專法有關

近日，Uber One就更新會員方案，宣布自7月13日起正式調漲，月訂閱制由120元漲至199元，年訂閱制由1200元漲至1990元，並新增免費的「家庭共享」功能。儘管Uber強調會員方案調整和外送專法無直接關聯，但時間太近，仍引發外界聯想。

Uber Eats店家抽成增2.5％　信中稱「反映重大成本變化」

事實上，不僅消費者方案調漲，店家負擔的抽成也跟著增加。早在6月初，Uber Eats就以「美食外送商家服務費用調整通知」為題向合作店家發信，稱因外送專法通過緣故，對店家抽成一次性調漲2.5％，並以35％服務費率為上限，以反映「重大成本變化」。

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