川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普14日警告，若伊朗拒絕達成協議，美軍下周將擴大空襲，把發電廠與橋梁列為攻擊目標，並強調軍事行動將持續到他認為足夠為止。他也透露，美伊官員在訪問開始前約1小時才剛接觸，但批評伊朗「每次達成協議都會撕毀」。

川普接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，美軍已重創伊朗，「我們正非常、非常猛烈地打擊他們，打擊他們海岸線及沿岸地區的每一樣東西。」他並說伊朗很「邪惡」。

被問及空襲是否會持續時，川普回應，「會持續到我說夠了為止。」他進一步警告，「今晚會狠狠打擊他們，明晚也會，後天晚上也會。我們將摧毀他們所有的發電廠和橋梁，除非他們回到談判桌前。」

談到荷莫茲海峽時，川普表示，美國必須確保航道保持暢通，「如果人們想通過，海峽就是開放的。我們不會為伊朗開放，伊朗是唯一被拒於門外的對象。」他並表示，波斯灣國家願意支付美國維護航道安全的成本，因此美方不再考慮向商船收費。

川普表示，與伊朗談判唯一有效的方法就是展現軍事實力，並透露美軍已兩度空襲哈格島（Kharg Island）。他說，若能進一步削弱伊朗軍力，「至於占領，如果我們將他們充分削弱並遠遠擊退，我會那麼做。」

對於伊朗「鎬山」（Pickaxe Mountain）核設施，川普表示，美方正密切監控任何動向，「如果他們採取任何行動，我們會立刻前往，採取一切必要行動。」

川普再次指控伊朗企圖發展核武，反駁伊朗宣稱無意擁核的說法，「他們說的一切都是謊言。我從未見過這種事。」他透露，美方代表在專訪開始前約1小時才與伊朗官員接觸，但批評伊朗缺乏誠信，「他們想達成協議，但每次達成協議，都會撕毀協議。」

談到向伊朗傳遞的訊息時，川普表示，「你們最好達成協議，否則你們將一個人也不剩。」他也強調，美軍正「非常小心地對待平民」，但伊朗若不重返談判桌，「你們最好達成協議，否則將一無所有。」