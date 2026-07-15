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女子監獄有天兵！　「偷打鑰匙」被申誡不服槓獄方

桃園女子監獄發生管理員遺失戒護區通用鑰匙的違失事件。（圖／翻攝Google Maps）

▲桃園女子監獄發生管理員遺失戒護區通用鑰匙的違失事件。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國內矯正機關中超收情形最嚴重的桃園女子監獄爆發戒護危機！一位女管理員違規複製戒護區通用鑰匙（監所內部簡稱為「通鎖」），竟不慎遺失在監獄的機車停車場，嚇壞法務矯正署和桃園女監，若通用鑰匙遭有心人士拾獲再輾轉流入獄中使用，將造成違禁品甚或危險物品夾帶入內的風險。

這名出包的女管理員原本抱持歉意，但得知考績會核予「1次申誡」後不服懲處，接連提起復審與行政訴訟，她主張機關並未明令禁止複製通用鑰匙、相關獎懲也沒有明文規定，以「處事失當」做為處罰依據太主觀；台北高等行政法院引用《公務員服務法》的規定，通用鑰匙屬於監獄人員職務上管理的行政資源，遺失它形同未盡到善良管理人的責任，因此懲處有理，判桃園女監勝訴。本案已判決確定。

監獄及看守所的通用鑰匙均使用「MIWA」牌。（圖／讀者提供）

▲監獄及看守所的通用鑰匙均使用「MIWA」牌。

丟鑰風波發生在2024年5月7日上午，當時桃園女監正在舉辦母親節懇親面對面活動，陳姓主任管理員剛結束值班要離開，見到停車場一輛機車的鑰匙沒拔，她顧慮當天出入人數眾多，要是機車被小偷騎走就糟了，因此拔出鑰匙交給門衛處理。

陳姓主任一併告知門衛，那串鑰匙除了機車鑰匙之外，還有一把鑰匙的形狀很像獄中專用的「MIWA」牌通用鑰匙，但品牌明顯不同，黃姓門衛前往戒護區試開，真的可以開門。兩人都心裡有數，通用鑰匙是管制品，每一把都有編號並配發專屬人員，獄方不會授權同仁仿造並使用複製品；接著為了追出是誰搞丟通用鑰匙，一方面通報戒護科調查，一方面等待同仁出面認領。

桃園女監因舉辦懇親會，意外抓到同仁擅自複製鑰匙又遺失在停車場。（圖／翻攝矯正署桃園女子監獄臉書）

▲桃園女監因舉辦懇親會，意外抓到同仁擅自複製鑰匙又遺失在停車場。

3天後，戒護科劉姓女管理員前往認領並坦承2022年有段時間找不到通用鑰匙，她為了應付工作需求、也怕上面發現她搞丟，才擅自複製通用鑰匙，雖然之後在家中找回原本那一把，但「不敢面對自己過錯」，也不敢亂丟複製鑰匙，就一直跟機車鑰匙別在一起，她對此深感後悔抱歉。

戒護科科長上簽呈，建議1次申誡，因為通用鑰匙屬於重要公物，複製使用又遺失有戒護安全之虞；女監考績會審議，劉姓女管理員遺失通用鑰匙複製品，原本應比照往例記2次申誡，所幸由同仁拾獲，尚未造成重大危害，但仍造成女監管理的安全疑慮，申誡1次很合理。

矯正署資深官員透露，像這類案例可處書面警告、申誡、記過，記申誡1次不算重罰，當事人可能擔心影響年終考績或升遷，才會尋求救濟管道。

劉姓女管理員先向公務人員保障暨培訓委員會提復審遭到駁回，再向台北高等行政法院提告桃園女監，想撤銷1次申誡。她認為通用鑰匙是否可以複製以及相關懲處都沒有明文規定，懲處令只說她「處事失當」缺乏客觀判斷標準；她還說複製鑰匙是女監同仁自行拿走，並不是她遺失。

劉姓管理員另攻程序違法事項，例如考績會召開當天她須至醫院戒護無法出席陳述、委員表決應無記名投票卻以「無異議認可」方式通過決議。

北高行比對《公務人員考績法》、《考績委員會組織規程》等規定，考績委員的票選過程確實採取無記名投票，不過考績會處理懲處案並不受此限，可由主席詢問全體委員是否同意後，採行無異議認可的方式決議，而當天除了主席之外10位委員都點頭同意1次申誡。

法官調查，戒護勤務在前一天排定公告，如果劉姓女管理員想當面向考績委員表達意見，可以反映需要調整勤務，何況桃園女監的主管有問過她要親自列席或書面陳述，她已選擇提出陳述單。

合議庭逐一打臉劉姓管理員的主張，至於本案核心：遺失戒護區鑰匙的複製品，是否構成懲處理由？法院認同桃園女監的立場，監獄人員複製或遺失戒護區通用鑰匙，可能讓未經檢查者、非監獄人員或經監獄准予進入戒護區的人員出入戒護區，還會造成危險及違禁物品流入受刑人活動處所的潛在風險。

判決指出，劉姓管理員最初找不到通用鑰匙，就該立刻向上反映卻隱匿不報，反而複製通用鑰匙，之後又遺失被別人撿到，未善盡善良管理人的責任，並造成戒護風險，桃園女監依據違失情節記1次申誡具有正當性，也符合比例原則，因此駁回劉姓管理員的訴求。

桃園女子監獄回應指出：戒護區通用鑰匙屬重要勤務配備，值勤人員應謹慎妥善保管，查劉員私自複製又遺失該鑰匙，違反相關勤務規定且嚴重妨害戒護安全，爰本監依法予以懲處。

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