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女駕駛加千元霸王油喊冤　一查「卡遭停4年」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛小芸（化名）被指控去年3月在屏東縣某加油站加霸王油，金額為1678元，雖然她辯稱有請人幫忙回去繳費，但檢方列出4大疑點打臉。最終，屏東地院法官依犯詐欺取財罪，判處小芸拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲汽車，加油，加油站。（圖／視覺中國）

▲小芸加了1678元的霸王油，雖然她聲稱有請朋友幫忙繳費，但未獲得檢方、法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2025年3月開車前往屏東縣某加油站加油，費用共計1678元，但金融卡顯示餘額不足，於是她留下個人資料，表明要回家拿錢，並承諾會在同日傍晚6點前回來還款；然而，加油站員工等到深夜，都沒有等到小芸回來付錢，這才驚覺受騙，連忙報警處理。

小芸到案之後，辯稱自己有請陳姓友人幫忙繳費，無意欺騙加油站員工。但檢方列出4大疑點打臉，首先，小芸聲稱有請朋友幫忙，卻沒有交付款項，也沒有向朋友確認是否已經繳清費用，甚至在加油站員工致電詢問時，也沒有依約返回繳納油錢。

其次，檢方調查，小芸的金融卡早在2021年4月就因為款項未繳遭停用，她明知卡片已經遭停用將近4年，仍打算用卡片支付油錢，當時也沒有攜帶其他提款卡或現金，可見她打從一開始就知道自己沒有給付能力。

檢方指出，小芸自稱加完油就開車北上，她卻向加油站員工承諾要返家取錢、會在傍晚6點前回來繳費，顯然不合理；最後，她留下的個人資料並非自己的名字，如果她真的有意還款，何必留下假名，這一點在她接受偵訊時也沒有給出合理的說法，訊後仍依法將她起訴。

屏東地院法官認為，小芸不思透過正當管道賺取所需，竟欺騙加油站員工加霸王油，至今未與加油站員工達成和解或調解，也沒有賠償損害，行為確實不妥，考量到她始終否認犯行，態度難認良好，最終依犯詐欺取財罪，判處她拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

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