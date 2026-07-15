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北約5%國防目標帶動每年30兆經濟產出　德國有望新增72萬職缺

▲北約。（示意圖為北約峰會／取自北約發言人X）

▲北約。（示意圖為北約峰會／取自北約發言人X）

記者張靖榕／綜合報導

德國經濟疲弱、企業裁員未歇，但最新研究指出，北約（NATO）推動的安全基礎建設投資，可能成為帶動經濟成長的新引擎。若德國依計畫投入相關建設，預估可創造約72萬個工作機會，並帶動每年約1310億歐元（約新台幣4.8兆元）經濟產出。

北約本月初在安卡拉峰會重申，未來10年將把國防相關支出提高至國內生產毛額（GDP）5％，其中3.5％投入軍隊、武器及作戰能力，另外1.5％用於交通、能源、港口、機場、民防及網路安全等關鍵基礎設施。

德國德卡銀行（DekaBank）與策略顧問公司安永－帕特農（EY-Parthenon）發布研究指出，為達成北約5％目標，歐洲北約成員國每年須投入約3200億歐元（約新台幣11.8兆元）建設關鍵基礎設施，其中德國約620億歐元（約新台幣2.3兆元）。

研究估算，相關投資每年可帶動歐洲約8220億歐元（約新台幣30兆元）經濟產出，其中德國約1310億歐元；平均每投入1歐元，可創造約2.51歐元經濟活動，並使歐洲GDP增加約1.5％。

研究也預估，這些投資可在歐洲創造約440萬個工作機會，其中德國約72.3萬個。受惠產業不僅包括軍工企業，建築、資訊與通訊、物流，以及電子與電機產業，都可望因交通、能源、港口、機場、通訊系統及民防設施升級而獲得大量訂單。

安永－帕特農地緣戰略與國防業務合夥人卡爾摩根（Jan Friedrich Kallmorgen）表示，交通、能源、港口、機場及網路等關鍵基礎設施，是現代國防的重要支柱，相關投資除了提升軍事能力，也能帶動更多產業受惠，對經濟的刺激效果比單純採購武器更廣泛。

安永－帕特農德國管理合夥人克魯施（Sandra Krusch）指出，升級關鍵基礎設施可望為德國提供急需的經濟成長動能，同時推動交通、物流及能源系統現代化，提升整體競爭力。

不過，研究提醒，只有在這些安全基礎建設屬於新增投資，而非將原有交通、能源或數位建設預算改列為國防支出時，才能創造研究所估算的大量工作機會。

研究也指出，德國及許多歐洲國家長期面臨基礎建設投資不足、政府財政吃緊等問題，未來需引入更多民間資金，以公私協力方式推動兼具軍事與民生用途的能源、物流及通訊建設。

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