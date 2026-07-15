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精神科名醫要求「掌心寫名字相貼」　女病患忍5年控強制猥褻

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署起訴精神科醫師涉嫌利用醫病權勢，對女病患強制猥褻。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市某教學醫院精神科C姓男醫，涉嫌從2020年起，不顧女病患表達反對，利用醫師權勢，要求以掌心寫字後互相貼合、額頭相頂、擁抱等方式進行治療，還把自己的醫師袍當禮物送給女病患，女病患忍到去年聽到C男暗示，會因她穿著短褲而分心，憤而到警局提告，台北地檢署調查認為C男已經逾越身體界線，依強制猥褻等罪嫌提起公訴。

據了解，C男是教育部認證的優良教師，所屬精神科團隊，曾獲國家醫療品質獎肯定，而本件被害人因精神狀況不佳，從學生時期就開始找C男看診，已經連續接受9年的治療，被害人即使在深夜情緒低落，也會向C男求救。

被害人指控，C男在2020年開始提出特別的要求，包括2人先各自用手在掌心寫下名字，然後掌心互相緊貼，代表治療開始，有時C男會要求與被害人以額頭互抵，2人臉部距離近到隔著口罩也能感受到對方呼氣，診療結束後還必須互相擁抱。

讓被害人不舒服的感受還包括，她若在相談過程中難過落淚，C男會直接伸手碰觸臉頰拭淚，另外C男還把繡有自己名字的醫師袍送給她，說這樣可以代表擁抱，有次C男突然要求她不要穿著短褲在椅子上動來動去，讓她不明所以，直到2025年間，C男突然為短褲事件道歉，暗示是因為她的動作讓她有些想像。

C男否認所有指控，辯稱是病患要求以掌心相貼等碰觸方式，讓她能開始進入療程，至於幫病患拭淚，是因為當下診間沒有衛生紙，他只能直接用手去幫忙擦拭，他從來沒有對病患有不禮貌的想法或舉動。

檢察官調查後不採信C男辯詞，指出醫病之間雖然會需要建立一定程度的信任關係，但仍應保持一定的身體界線，若是病患主動要求碰觸，C男也應把特殊狀況通報醫院，本案被害人曾拒絕身體接觸，但又不敢隨便改找其他陌生醫師，只能在醫師權威下忍受心理不適，依強制猥褻、利用權勢猥褻等罪提起公訴。

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