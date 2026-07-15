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日本母女託運行李「塞644萬現鈔」　高雄機場出境全遭沒入

▲▼日本母女託運行李塞滿現鈔闖關。（圖／關務署高雄關）

▲日本母女託運行李塞滿台幣、日幣現鈔，超額部分遭沒入。（圖／關務署高雄關，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

一對日本籍母女去年2月在高雄機場準備搭機出境時，因託運行李裝滿大量未申報的日圓及台幣，當場遭安檢人員攔截，不僅超額部分被查扣，更被依違反《洗錢防制法》送辦，粗估損失約台幣644萬元。

託運行李藏大量現鈔　航警檢查當場攔下

關務署高雄關表示，去年高雄機場一共查獲4起類似案件，而這對母女是去年2月24日出境時，攜帶大量台幣與日幣，經航警檢查託運行李，發現大量超額未申報現鈔。

母女合計遭查扣近150萬台幣、2500萬日圓

經航警清點，兩人的超額現鈔分別為：台幣70萬元、1896萬6000日圓；台幣79萬1800元、600萬日圓，合計查扣台幣149萬1800元、2496萬6000日圓（約台幣495萬元）。

洗錢案獲不起訴　超額現鈔遭沒入無法取回

事後，日籍母女倆被依違反《洗錢防制法》移送，調查後不起訴，但被沒入的超額現鈔無法退還，因此粗估損失台幣約644萬元。

對此，高雄關提醒，旅客出入境時，攜帶台幣現鈔逾10萬元、人民幣逾2萬元、外幣現鈔逾等值美元1萬元、無記名有價證券逾等值美元1萬元、黃金逾等值美元2萬元，或鑽石、寶石、白金等值逾台幣50萬元等，均應依規定向海關申報。

▲▼日本母女託運行李塞滿現鈔闖關。（圖／關務署高雄關）

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