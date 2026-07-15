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獨／職棒傳奇球星房產遭人翻牆闖入　他到案辯：和朋友來探險

▲味全龍傳承儀式，黃平洋開球。（圖／記者林敬旻攝）

▲金臂人黃平洋住處遭人闖入。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

前職棒名投、綽號「金臂人」的黃平洋，位於北市北投區的房屋，遭經營探險頻道的成員闖入。檢警調查後，認定呂姓男子明知未獲屋主同意，仍駕車載友人前往，由友人以不明方式侵入屋內，依無故侵入住宅罪起訴。不過，士林地院審理後認為，黃平洋案發後雖曾報案，卻未明確表達要追究刑責，因侵入住宅罪屬告訴乃論，判決公訴不受理。

呂姓男子與友人去年5月21日凌晨，駕駛自用小客車前往前職棒名投黃平洋位於北市北投區的房屋，再由同行友人以不明方式進入屋內。

黃平洋當時並不在屋內，但因電鈴警報響起，察覺住處疑似出現異狀，並於案發2天後，也就是同年5月23日前往派出所報案、製作談話筆錄，表示名下房屋疑遭不詳人士攀爬圍牆進入。

由於房屋周邊沒有監視器，警方改從附近路口監視器著手追查，逐一比對車輛及人員行蹤，最終鎖定呂男等人。呂男到案後聲稱，自己與朋友經營探險頻道，因此才會前往該處。

士林地檢署調查後認為，呂男明知未取得屋主同意，仍駕車載友人前往，並由同行友人進入屋內，雙方具有共同侵入住宅的犯意聯絡，因此依刑法無故侵入他人住宅罪將呂男起訴。

不過，士林地院審理後認為，黃平洋雖曾前往派出所報案，並向警方陳述房屋遭人侵入的事實，但從報案紀錄及談話筆錄內容來看，他當時並未明確表達希望追究行為人刑事責任的意思，後續偵查期間也未正式提出告訴。

法官說明，無故侵入住宅罪屬於告訴乃論之罪，必須由被害人依法提出告訴，檢方才具備追訴的程序要件。依刑事訴訟法規定，告訴乃論之罪若未經合法告訴，法院應諭知公訴不受理，因此認定，本案欠缺被害人合法提出告訴的程序要件，依法判決公訴不受理。

至於檢方為何仍將呂男起訴，判決並未說明具體理由。法官僅指出，黃平洋雖曾報案並陳述房屋遭人侵入，卻未表達追訴犯罪的意思，單純報案並不當然等同於刑事訴訟法上的告訴。

值得注意的是，公訴不受理並非認定呂男未參與侵入住宅，也不是無罪判決，而是法院認為案件欠缺合法告訴，無法進一步進入實體審理。

黃平洋是台灣職棒知名投手，球員時期曾多次入選中華隊，1990年中華職棒元年加盟味全龍，以多變球路與強悍投球風格聞名，被球迷稱為「七彩變化球」及「金臂人」。退出球場後，他在天母棒球場附近開設「黃平洋鐵路便當」，後來也曾投入政壇。

黃平洋最近一次公開現身，是今年5月受邀前往美國職棒洛杉磯天使隊主場，出席年度「台灣日」活動並擔任開球嘉賓。活動由美國《Rocks Baseball》促成，負責人戴于程過去曾在味全龍擔任練習生，當年受到黃平洋等前輩提攜，因此此次能邀請他赴美開球，別具傳承意義。

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