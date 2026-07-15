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佀廣洋「精壯照」起底！　役政司：有意願可主動申請服役

▲▼佀廣洋2022年健身照片。（圖／翻攝Threads／gracewooh）

▲佀廣洋2022年健身照片。（圖／翻攝Threads／gracewooh）

記者葉國吏／綜合報導　

國民黨立委萬美玲因兒子佀廣洋的免役體重爭議飽受批評。她先前稱兒子體重120公斤免役，隨後卻改口怒嗆媒體聽錯是110公斤，說詞反覆引起討論。如今時事評論員吳靜怡在14日貼出2022年、佀廣洋需要當兵的當年健身照片，直言「可能萬美玲看了這張精壯的佀廣洋照片已經害怕！」至於已經變瘦的體位可否重新服役？役政司則說，佀廣洋有意願可以主動申請。

▲時事評論員吳靜怡公布佀廣洋2020年時的照片，要求公布佀廣洋的兵役體檢紀錄。（圖／吳靜怡社群平台）

改口嗆記者聽錯挨轟
國民黨立委萬美玲最近陷入輿論風暴，除了兒子桃園市議員參選人佀廣洋爆出霸凌與簽賭爭議，其免服兵役的體重數字更演變成羅生門。日前她在廣播節目親自透露，兒子因體重高達120公斤免當兵，引發外界高度熱議。

未料記者現場追問此疑點時，她卻當場失控反彈，堅稱是媒體聽錯，表示當時說的是110公斤，極力否認先前說法。如此前後不一的表態，非但未能澄清疑慮，反而讓輿論風向更為猛烈，痛批其睜眼說瞎話。

每當記者探詢入伍體檢的確切時間，萬美玲便顯得支吾其詞無法立刻應答。這種閃躲態度遭到社群平台 Threads 上的網友發文酸爆，質疑推算大學畢業生體檢年份根本不需要思考這麼久。

▲萬美玲之子佀廣洋因體重免役引發質疑。（圖／資料照）

精壯舊照曝光狠打臉
更令萬美玲尷尬的是，時事評論員吳靜怡14日貼出佀廣洋在2020年發布的健身照片，畫面上他身材結實且熱衷運動，絲毫看不出有破百公斤的免役體態，吳靜怡更寫道「可能萬美玲看了這張精壯的佀廣洋照片已經害怕！」

對於佀廣洋因體重問題免役，國防部長顧立雄14日被問及免役者若有意重新服役是否可行，以及佀廣洋是否適合服役。顧立雄表示，兵役是憲法規定的國民義務，但對個案情況並不了解，相關問題應由主管兵役業務的內政部役政司說明。對對此役政司則說，依據徵兵規則役男對於判定體位有疑義，可申請複檢改判體位。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，役政司副司長兼發言人陳裕興則說，如果佀廣洋有意願當兵，可以主動申請複檢，主動權不在主管機關。

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