牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

▲美伊衝突又升溫，美股費半周一重挫。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美伊新一輪衝突升溫，美股科技股周一（13日）重挫，費半指數大跌619點，台股昨（14）日盤中也一度暴跌逾1600點，失守44000點大關。外媒撰文直言，全球市場近期同步浮現5大警訊，原先市場樂觀態度面臨考驗。

市場5大警訊齊響 樂觀行情被迫降溫

外媒《Financial Review》列出5大警訊，包括荷莫茲海峽衝突升溫、油價急漲，導致能源價格恐重新推高通膨；聯準會升息機率攀升；科技巨頭支應AI投資大舉發債，考驗市場消化能力；南韓晶片股因槓桿交易劇烈震盪，AI概念股鬆動；SpaceX股價大幅回落，快速逼近發行價。

中東升溫油價一度飆近10％ 恐重新推升通膨壓力

過去幾個月，市場押注聯準會將不會升息、經濟不會放緩、AI投資不會削減，近期更相信中東戰事已告穩定。不過，隨著美國總統川普釋放強硬訊號，對伊朗發動轟炸，前景仍不明朗。

其中，戰事延燒讓能源市場率先拉警報，布蘭特原油價格一度飆近10％，寫下近年罕見單日漲幅。市場人士擔心，若中東情勢進一步惡化，全球戰略石油庫存可提供的緩衝已不如以往，油價可能再度推升通膨壓力。

聯準會升息機率攀高 美債殖利率突破4.6％

油價走高也牽動債市，美國10年期公債殖利率周一晚間重新突破4.6%。交易員對聯準會本月升息機率的估算已升至42％，年底前升息兩次的機率也明顯增加，從月初的34％升至56％，顯示市場對高利率環境延長的擔憂升溫。

科技巨頭發債2440億美元 市場消化能力受考驗

另一方面，Meta、亞馬遜、Alphabet、甲骨文等科技巨頭為投入AI基礎建設，今年發債規模已達2440億美元，遠超去年全年水準，市場已難以消化這些企業密集發行的債券。如今科技債表現開始落後其他投資等級債券，也反映投資人對大型科技公司負債快速增加的疑慮。

SK海力士暴跌逾16％ SpaceX下跌逼近發行價

AI概念股同樣不再一路向上。南韓SK海力士受到槓桿交易影響，股價劇烈回檔，周一暴跌逾16％，拖累全球半導體族群；SpaceX上市後也自高點大幅回落，IPO滿月股價重挫35％，周一盤中最低一度跌至136.98美元，終場收在139.14美元，若跌破發行價135美元，恐進一步打擊市場信心。