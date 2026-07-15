IBM財測曝「股價暴跌逾25％」史上最慘　市值蒸發近2兆

▲IBM股價重摔。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

IBM（IBM）14日股價暴跌25.21％，收217.07美元，創至少1968年以來最大單日跌幅，單日市值蒸發近690億美元（約新台幣1.92兆元）。主因是公司提前公布第二季初步財報，營收與獲利雙雙低於市場預期，並坦言企業客戶近期大幅將資本支出轉向人工智慧（AI）基礎設施，衝擊大型主機（Mainframe）等基礎架構業務。

第二季營收大幅低於預期

綜合外媒報導，IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）表示，公司原本預期第二季基礎架構業務僅會出現低個位數百分比衰退，但以IBM Z大型主機為主的業務表現遠低於預期。

克里希納指出，6月最後幾周，企業客戶為了趕在供應吃緊及價格上漲前完成採購，突然將資本支出轉向伺服器、儲存設備及記憶體等AI硬體設備。IBM低估了企業重新配置資本支出的幅度，也未能及時調整策略，導致多筆大型交易未能如預期完成。他表示，「這不是藉口，而是我們面臨的現實。」

IBM預估第二季營收約172億美元（約新台幣5520億元），低於市場預估的179億美元（約新台幣5750億元）；調整後每股盈餘（EPS）預估2.93美元，也低於市場預估的3.01美元。其中，基礎架構營收年減7％，軟體營收年增5％，顧問業務則與去年同期持平。

量子運算業務持續推進

儘管財測令人失望，IBM仍表示，量子運算業務將按計畫推進，目標於2029年推出具容錯能力（Fault-tolerant）的量子電腦；與Red Hat平台相關的營收則較前一季成長11％，顯示軟體業務仍維持穩健。

IDC企業基礎架構全球研究主管納德卡尼（Ashish Nadkarni）認為，市場對IBM財測預警的反應可能過於劇烈，但也反映企業IT預算正因AI投資而重新分配，並不代表大型主機市場正在崩潰。

瑞穗證券（Mizuho）則指出，目前AI資本支出正排擠其他IT投資，IBM真正的問題在於未能及時因應市場變化。不過，該公司近期收購HashiCorp及Confluent後整合進展順利，軟體業務仍展現韌性，也顯示AI基礎設施投資需求依然強勁。

IBM財測預警也拖累IT服務族群表現，包括埃森哲（Accenture）、Cognizant、Infosys、Workday及ServiceNow等公司股價14日同步走低。

不過，巴克萊（Barclays）仍維持IBM「加碼」（Overweight）評等及350美元目標價，認為此次財測下修主要反映企業短期將投資重心由大型主機轉向AI基礎設施，而非IBM長期競爭力惡化，因此長期投資邏輯並未改變。