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涉竊老東家機密自立門戶　資深工程師50萬交保

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲工程師邵子航被前東家控告涉嫌竊取營業秘密，遭檢調搜索約談後交保50萬。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

原在開創水資源公司任職的資深工程師邵子航，涉嫌竊取公司的水質檢測系統設計圖，跳槽到柯姓友人剛成立的新公司，以低價搶走需要檢測排放水質的客戶，開創水資源控告邵子航涉嫌違反《營業秘密法》等罪，台北地檢署14日指揮調查局5路搜索，將邵子航約談到案後諭令交保50萬元，柯女交保20萬元。

開創水資源科技公司已成立30年，主要業務是研發製造智慧線上水和污水監測整體解決方案，擁有多項專利系統可應用各種水文監測，產品銷往世界各國，這次開創水資源認為遭竊取的系統，在2020年到2022年間，為公司帶來數千萬元的收入，商業利益不低。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲邵子航女性友人柯惠珍交保20萬元。（圖／記者劉昌松攝）

邵子航遭指控涉嫌在2021年間竊取開創水資源的監測系統設計圖，跳槽到泰宸工程公司後，持續入侵公司電腦，取得相關設備廠商等資訊，而這間2020年才設立的泰宸工程公司，登記負責人是邵子航的女性友人柯惠珍，實際上仍由邵子航負責經營。

北檢檢察官李堯樺14日指揮調查局台北市調查處，兵分5路前往泰宸公司等5處進行搜索，並以涉犯《營業秘密法》、《著作權法》、《刑法》妨害電腦使用等罪，約談邵子航與柯惠珍，訊後諭知2人交保並限制出境出海。

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