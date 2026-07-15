鼎泰豐「一份350元料理」被酸盤　老饕列4美味挺爆：吃過回不去

▲鼎泰豐近期宣布漲價，CP值成為討論焦點。（資料照／記者白珈陽攝）

記者柯沛辰／綜合報導

知名餐廳「鼎泰豐」今年6月宣布調漲部分品項，讓CP值成為近來關注焦點。一名女網友近日就發文表示，看到許多人說要價350元的「冷筍沙拉」很「盤」，但她列出4大理由，直呼「吃過就回不去了」，引發網友熱議。

冷筍一盤350元被酸盤 女客反嗆「嫌貴是你的缺點」

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原PO在Threads上發文直言，她最近愛上鼎泰豐的冷筍沙拉，很多人都說「盤子」才點，因為一盤350元，但說真的，「嫌貴是你的缺點，不是鼎泰豐的。」

每口都甜脆、大小一致 溫度也不刺激牙齒

原PO解釋，鼎泰豐的冷筍從頭吃到尾「每一口都是甜的、脆的」，全都切一樣大，每口品質穩定，上桌溫度也是可入口的涼，不會讓敏感性牙齒崩潰，而且美乃滋是擠在一旁備用，「吃過鼎泰豐的，就沒辦法再去吃外面一般店家的。」

▲鼎泰豐冷筍沙拉一盤要價350元。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）

外面店家品質靠運氣 「有時粗、有時苦」

相較之下，外面店家雖只有鼎泰豐的半價，但份量更小，通常是由單一根竹筍直接切盤，切下去有大有小，品質看運氣，有時纖維偏粗、有苦味，還會未經同意在冷筍上直接擠滿美乃滋，「我真的不行。」

菜商見鼎泰豐出手就放棄 食材損耗近40％

有網友轉述菜商、運輸朋友說法，稱在標菜時若遇到「鼎泰豐的人」出手標價，基本上會放棄那樣菜品，因為無論怎麼出價，對方都會出更高價格，自己的預算根本拚不過，而且為了確保送到顧客口中的冷筍、地瓜葉沒有老的纖維，廚房內部洗菜、修整食材時，有接近40％的損耗。

▲有網友透露，菜商朋友看到鼎泰豐的人來標菜，會放棄與之競爭。（資料照／記者姜國輝攝）

網友不買單 酸「吃個涼筍吃出優越感」

不過，仍有人看完不以為然，在下方留言：「我真的很懷疑說鼎泰豐冷筍特別香甜的，有吃過外面餐廳的嗎？這麼普通的一隻賣350確實是貴。產季隨便煮都是好吃香甜，可以說有環境服務加成，但絕對不是因為特別好吃...吃個涼筍吃出優越感了，呵呵。」

老饕力挺品質穩定 「拜託你們都不要去吃」

面對質疑聲浪，老饕則力挺，「拜託你們都不要去吃了，根本排不到」、「謝謝推文的各位勸退，這樣以後不用抽號碼牌等半天了」、「那些說吃不懂鼎泰豐的，都是忽略了要維持鼎泰豐所有的水準要付出多少成本」、「吃鼎泰豐就是要吃他的品質穩定，一般熱炒店的像在賭陰德，有時好吃，有時苦得像吃藥，有時粗得像給我剔牙，累」、「以前的人說富過三代才懂吃穿，原來其來有自」。