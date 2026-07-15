夫妻擁435萬元等退休　失業兒「求幫還百萬學貸」瞬間夢碎

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名61歲的父親藤原和彥夢想退休之後，要與妻子一起去泡遍全國名湯，夫妻倆的退休金與存款合計大約為2200萬日圓，然而，這個夢想卻因為25歲兒子的一則LINE訊息瞬間破滅，原來兒子失業了，需要他們幫忙支付將近600萬日圓的學貸。

▲藤原和彥與兒子對於學貸問題有認知落差，最終不僅父子大吵一架，他的退休計畫也隨之夢碎。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，61歲的藤原和彥原本是一名資深業務員，60歲退休之後仍決定繼續工作，同齡的妻子也還在從事兼職工作，夫妻倆打算再撐4年就正式退休，夢想一起去泡遍全國名湯，兩人的退休金與存款合計大約為2200萬日圓（大約新台幣435萬元），65歲之後每個月還可以領取23萬日圓（大約新台幣4.5萬元）的年金。

然而，25歲、獨自在外縣市打拚的兒子，日前突然傳來一則LINE訊息，內容提到，因為不堪黑心企業的主管長期施壓，心理狀況不佳，所以選擇辭職，目前僅能依靠失業補助和存款生活，但負擔還是太重，希望父母能幫忙償還學貸，畢竟那筆錢本來就不是自己想借的。

藤原和彥坦言，兒子就讀大學時，正值房貸還款最吃緊的時候，所以決定讓兒子辦理學貸，「讀大學是為了他自己，所以還款當然也該由他自己負責」。但兒子覺得當時自己根本沒有真正理解以後會背負多大的還款壓力，父親不能只用一句「自己負責」就搪塞，這樣才是不負責任的行為。

父子倆為了償還學貸的事情大吵一架，最終，藤原和彥決定先替兒子代墊，如果之後兒子遲遲找不到工作，那將近600萬日圓（大約新台幣118萬元）的債務將會由夫妻倆承擔，到時候就算兒子搬回老家一起居住，生活費用也會瞬間增加，兩人的退休計畫也完全破滅，只能全部重來了。