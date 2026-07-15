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川普3度改變對伊戰略　華爾街日報：美伊恐陷消耗戰

▲川普政府對伊朗策略第三次重大轉向（圖／路透）

▲川普政府對伊朗策略第三次重大轉向。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布重啟對伊朗的軍事打擊與海上封鎖，企圖掌握荷莫茲海峽控制權；《華爾街日報》14日報導，這是美伊戰爭爆發近5個月以來，川普政府第3次重大軍事戰略轉向，然而分析人士警告，美伊已逐漸陷入一場難以結束的消耗戰。

報導指出，開戰以來，川普政府先後嘗試密集空襲、飛彈攻擊及海上封鎖，並搭配外交誘因，如今則轉向「精準拿捏的分流火力」，希望逐步削弱伊朗軍事能力，迫使德黑蘭讓步。然而，伊朗憑藉緊鄰全球能源運輸要道的地理優勢，持續與美國抗衡，並爭奪中東影響力。

中東研究所（Middle East Institute）副總裁、前中央情報局（CIA）分析師波拉克（Kenneth Pollack）表示，美伊正陷入「強迫性的消耗戰」，雙方都試圖把對方推向無法承受的痛苦臨界點，但這類戰爭往往會無止境拖延。

川普政府2月底與以色列聯手開戰時，原本希望消滅伊朗領導階層，癱瘓其彈道飛彈及發射能力。川普當時預言，美軍可憑藉科技及制空優勢，在4至6周內取得決定性勝利，並要求伊朗安全部隊放下武器，否則將面臨「死路一條」。

美軍密集空襲約5周後，白宮於4月宣布停火，並派副總統范斯（JD Vance）前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與伊朗高層展開談判。然而，談判破裂後，川普迅速轉向經濟圍堵，宣布封鎖荷莫茲海峽，要求伊朗停止騷擾商船並削減核計畫。

但封鎖很快成為一把雙面刃。全球約20％石油運輸須經荷莫茲海峽，航運受阻導致全球原油庫存快速下降，各國被迫動用戰備儲油，美國國內油價與政治壓力也隨之升高。隨著11月期中選舉逼近，加上民調顯示多數美國人已對戰爭感到厭倦，共和黨選情也可能受到衝擊。

美伊6月簽署暫時性諒解備忘錄，原本希望重新開放海峽並展開60天談判，但雙方對協議內容認知不同。華府認為，協議恢復海峽自由通航；德黑蘭則堅稱，協議承認伊朗對航道的管理權。伊朗革命衛隊（IRGC）隨後頻繁攻擊商船，引發美軍反擊，停火協議形同破裂。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）警告，雙方正在以「切香腸式」方式逐步升高衝突，希望增加未來談判籌碼，但若找不到下台階，對峙可能演變成更大規模的地緣政治衝突。

前美國中央司令部司令、退役陸軍上將沃特爾（Joseph Votel）則表示，美國雖有能力持續削弱伊朗，但仍須制定長期戰略，同時應對德黑蘭控制荷莫茲海峽、以飛彈及無人機威脅鄰國，以及發展核武等多重挑戰，「這注定是一場持久戰」。

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