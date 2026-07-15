陽交大教授「學霸經歷」曝！專精半導體獲獎　學生讚甜度五星

記者葉國吏／綜合報導

陽明交通大學助理教授林男14日下午闖入樂器行持刀砍殺紀姓老闆，警方連開四槍才將林男制伏，紀男送醫不治。根據調查，林男經歷堪稱學霸，還曾獲優良教學獎，在學生間風評良好，犯下此案令人震驚。

14日下午新竹市三民路一家樂器行發生驚人砍人案。林男持刀闖入店內，朝著紀姓老闆猛砍20多刀。警方獲報趕抵現場，面對持刀拒捕的林男，當場連開四槍才將其成功制伏，紀男經送醫搶救仍因傷重宣告不治。

▲陽交大美籍林姓教授。（圖／翻攝自網站）

凶嫌與死者為連襟關係

警方調查發現，行凶的林男與死者紀男兩人的妻子為親姊妹，雙方屬於姻親連襟關係。現年43歲的林男學術背景極為優秀，2005年畢業自陽明交通大學前身交通大學電子工程系。

林男隨後赴美深造，2007年與2010年順利取得美國密西根大學安娜堡分校（University of Michigan, Ann Arbor）電機工程碩士及博士學位，期間更曾獲頒該校拉克哈姆獎學金（Rackham Fellowship）。

▲新竹音樂教室命案，凶嫌與警對峙畫面。（圖／網友asd1123098授權提供）

佛系名師犯下命案驚各界

林男返台後即回母校任教，專長為半導體智慧製造等熱門領域，2017年曾獲得交大電機學院院優良教學獎。學生在課程評價網站「歐趴糖」給予他4顆星高評價，甜度與涼度皆有5顆星。

學生透露林男教學風格輕鬆佛系，不太會當人，甚至隨便都能拿到A+成績。怎料昔日備受推崇的優秀學者，如今竟持刀手刃親戚，目前林男因中彈在醫院治療，詳細行凶動機仍待檢警釐清。