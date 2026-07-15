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美商務部次長：為中國空殼公司生產晶片違反規定

▲中國企業想方設法取得台積電高階晶片。（圖／記者高兆麟攝）

▲中國企業想方設法取得台積電高階晶片。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合報導

美國商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）14日在聯邦眾議院聽證會表示，美國出口管制規定「沒有漏洞」，若高科技業者透過中國空殼公司生產或供應先進AI晶片，仍屬違規，美方可依法展開調查。他強調，防止中國透過迂迴管道取得美國關鍵技術，是商務部最重要工作之一。

負責商務部「工業暨安全局」（Bureau of Industry and Security，BIS）的凱斯勒出席眾議院外交委員會聽證會時表示，過去一年多來，BIS裁罰金額大幅增加，但局內及執法單位人力嚴重不足，應擴編執法人員，以更有效保護美國關鍵科技。

眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）指出，研究機構Tech Insights曾揭露，中國華為2024年透過空殼公司，取得由台積電生產約300萬顆AI晶片。她質疑，中國企業利用設於馬來西亞、新加坡等地的海外子公司規避管制，是否仍存在制度漏洞。

凱斯勒回應表示，依現行規定，若晶片業者向受出口管制企業設立的人頭公司提供先進AI晶片，同樣屬於違規，美國可依法調查，「規定很清楚，沒有漏洞。」他強調，阻止中國透過第三方取得美國先進科技，是BIS目前最優先的工作。

民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）則批評，BIS自去年10月以來未再將任何中國企業列入出口管制實體清單，是10多年來首見，並詢問輝達（Nvidia）H200晶片是否已出口至中國或香港。

凱斯勒證實，「據我所知，是的。」但他強調，目前出口數量「非常少」，且BIS已向國會提交相關保密資料，不便公開細節。他再次表示，目前核准並出貨的H200晶片僅屬少量個案。

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