美官員證實H200已對中出貨　傳美再放行3中企買先進晶片

▲美官員證實輝達H200已開始少量出口中國 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）14日表示，輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片已開始少量出貨至中國及香港。另一方面，路透社報導，美方再批准3家中國企業採購輝達及超微（AMD）先進AI晶片，顯示美國正有限度放寬部分出口。

路透社5月曾報導，美國已批准約10家中國企業採購輝達第二強大的AI晶片H200，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動及京東，但當時交易仍卡在中美雙方審查程序，因此尚未出貨。

凱斯勒14日出席美國聯邦眾議院外交事務委員會聽證會時表示，H200已開始出貨，但數量「非常少」。他並透露，美國商務部已向國會提交一份機密清單，列出H200出口申請及審查進度，未再透露更多細節。

路透社引述文件及2名知情人士報導，中國電信設備商中興通訊（ZTE）子公司中興康訊、中國伺服器製造商至索（Maginfra），已獲准採購H200晶片；中國金山軟件（Kingsoft）旗下珠海市橫琴雲享智勝網絡技術公司，則獲准採購超微部分可與H200匹敵的AI晶片。

報導指出，新增3家公司取得出口許可，顯示獲准採購美國先進AI晶片的中國企業，已不再侷限於大型網路科技集團。

消息人士透露，一些中國雲端運算業者近期已通知合作夥伴與客戶，H200晶片可望很快到貨，顯示中國方面的進口審查程序也已有進展。

H200晶片出口已成為美中科技競爭的重要焦點。華府一方面希望限制北京取得尖端AI晶片，避免其用於軍事發展；另一方面，也在維持出口管制與美國企業商業利益之間尋求平衡。