美眾院通過「夏令時間永久化」法案　川普：送來我就簽

▲美國國會大廈。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦眾議院14日通過《陽光保護法案》（Sunshine Protection Act），將夏令時間（日光節約時間，Daylight Saving Time）永久化，不再每年春秋兩度調整時鐘。法案以308票贊成、117票反對過關，下一步將送交聯邦參議院審議。

法案規定，全美原則上全年維持夏令時間，也就是春季將時鐘撥快1小時後不再調整。不過，在聯邦法正式生效前已獲豁免的州，仍可選擇全年採用標準時間（Standard Time）。目前夏威夷州及亞利桑那州大部分地區即全年維持標準時間。

民主黨眾議員帕隆（Frank Pallone）表示，「我真的不認識任何一個還想繼續調時鐘的人。」提出法案的共和黨眾議員布坎南（Vern Buchanan）則說，每年兩度調整時鐘「毫無必要，只會打亂民眾生活」。

支持者認為，永久實施夏令時間有助改善睡眠與健康、促進經濟活動，並讓民眾全年享有更多傍晚日照；反對者則認為，冬季早晨日出延後，恐影響交通安全及民眾健康。

法案目前送交參議院，但能否順利過關仍有變數。參議院曾於2022年通過類似法案，但當時未獲眾議院審議。曾推動相關立法的民主黨參議員莫瑞（Patty Murray）呼籲參院領袖盡快安排表決。

美國總統川普對此議題立場曾多次改變，過去曾主張廢除夏令時間，也曾支持永久實施。今年5月法案通過眾議院能源暨商業委員會後，川普表示，只要法案送到他的辦公桌，他就會簽署成法。

美國國會最早於1918年第一次世界大戰期間實施夏令時間，以延長白天活動時間並節約能源，二次世界大戰期間再度採用。1973年，美國曾短暫全年實施夏令時間，但因民意反彈，數個月後即恢復原制。目前每年3月第2個星期日開始、11月第1個星期日結束的制度，則是在美國前總統小布希（George W. Bush）任內確立。