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虎爺生日要到了　「3招」求財旺事業

▲台南祀典興濟宮的虎爺卻位在神桌上，造型可愛，飽滿圓潤的下巴，就好像貓一樣，雖是神明，卻有著最萌的神情，又傳出最愛吃炸雞，獲得不少粉絲的喜愛。（圖／記者林悅攝）

▲虎爺將軍。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

農曆6月6日為「虎爺」生日，今年國曆落在7月19日。命理師楊登嵙分享3招虎爺拜法，包括「換錢水、求錢母」、「放名片」、「摸虎爺念俗語」，讓您求財運、旺事業。

虎爺「兒童的守護神」

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虎爺又稱為「虎爺公」、「虎爺將軍」、「下壇將軍」，被認為有驅邪、招財、鎮宅的神力。多數廟宇都可以見到祂的身影，常被供奉在神明桌下方，也被視為「兒童的守護神」。

楊登嵙曾指出，「虎」與「福」同音，傳說中，虎爺能咬來錢財，因為跟隨在財神爺趙公明的身邊，而擁有了掌握財富的能力；「拜金虎爺，乎你金好野」，因「虎爺」台語發音相近「好野」，被人們視為可以「增進財運」，再加上「虎爺咬錢來」而相信其有咬錢納財之福，因此虎爺被視為具有財神的神格。

虎爺生日3招求財法

1、換錢水求錢母

楊登嵙表示，首先進到廟裡，拜完全部神明，到虎爺面前時，報上自己的姓名、生辰、地址、任職公司，誠心祈求自己的願望，越詳細越好；接著就到「錢水」地方求「錢母」，大部分虎爺的神龕旁常可看到一小碗裝著水，且水裡有許多硬幣，這就是「錢水」。

楊登嵙說，從水中換來的硬幣，記得過香爐繞三圈，再收進紅包袋或錢包隨身攜帶，若之後心願有達成，再到廟宇向虎爺還願；記得要用等值金額去換，10元換10元、5元換5元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元換10元），不然虎爺會認為你是貪心的人，就不會保佑財運。

2、放名片

楊登嵙提到，虎爺神龕旁還可以看到一個聚寶盆或紅盤子，可以讓你放名片，保佑工作、事業一切順利，遠離職場小人。

3、摸虎爺唸俗語

楊登嵙指出，虎爺的俗諺你可能聽過了，像是「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等；有些廟宇開放信眾摸虎爺公的雕像，摸的時候嘴巴也可以唸這兩句俗諺，可聚集更多財氣。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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