方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應「親舅舅已經走了」

記者黃翊婷／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐（現名孫健豪）先前因攜帶火槍現身公共場所引發社會譁然，資深藝人方駿以「舅舅」身分受訪談及此事，批評狄鶯夫婦過於寵愛孩子。然而，狄鶯14日透過製作人伍宗德發表3句話回應，直言自己的親舅舅是一名飛行員，而且「已經走了」。

▲方駿（左1）認為狄鶯夫婦寵壞孫安佐。（資料照／記者葉文正攝）

方駿批狄鶯溺愛兒子

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方駿本月4日出席活動時，被問及孫安佐因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪遭起訴一事，痛批現在的局面全是「父母寵壞的」，還說狄鶯對兒子十分溺愛，不僅餵奶到12歲，甚至母子同睡到15歲，「全家都怪咖！」

▲由左至右分別為狄鶯、孫鵬、孫安佐。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

狄鶯3句話回應

然而，孫鵬14日受邀參加錄製網路節目《網紅與善的距離》，製作人伍宗德與狄鶯一家交情良好，於是狄鶯委由伍宗德代為發聲，僅用3句話回應外界爭議。首先，狄鶯強調自己只有一個兒子；伍宗德認為狄鶯在教養孩子方面缺乏經驗，感謝朋友們願意傳授育兒技巧。

接著，狄鶯表明自己的舅舅只有一位，是一名飛行員，而且「已經走了」。伍宗德解釋，狄鶯的親人較少，對於「突然出現的長輩們」的建言，狄鶯都記住了。

最後是關於餵母乳一事，狄鶯表明，她在38歲時生下兒子，生產10天之後便投入戲劇拍攝，不曉得38歲以後還能如何餵母乳12年，暗指此事根本就是無稽之談。

▲孫鵬透露孫安佐近期將投入影視幕後工作。（圖／讀者提供）

孫鵬談孫安佐未來動向

由於目前孫安佐被法院裁定以100萬元交保，並限制住居與出境出海。關於兒子未來的發展，孫鵬表示，父子已經達成共識，未來孫安佐將轉換跑道，從事電影、電視等影視製作的幕後工作，累積經驗、打穩基本功，近期就會正式投入幕後相關工作。