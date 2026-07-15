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佀廣洋免役重新體檢？　役政司證實：可自願申請當兵

▲▼佀廣洋。（圖／翻攝臉書／佀廣洋）

▲萬美玲之子佀廣洋因體重免役引發質疑。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋因體重判定免役，引發外界質疑他應重新體檢當兵，國防部長顧立雄14日被問及是否可行時，他回應由內政部役政司說明。對此，役政司對外表示，除非發現有不法手段規避兵役的事證，否則不會重新判定體位，或是當事人自願當兵，有權申請複檢。

役男可主動申請複檢　非政府主動啟動

役政司指出，依《徵兵規則》第14條規定，役男若對體位判定結果有疑義，可自行申請複檢改判體位，但須由役男主動提出申請，並非由政府機關主動啟動複檢程序。

役政司強調，只要當初桃園市政府體位判定程序合法完成，即具有法律效力，不會因後續體重變化或外界討論而重新判定，除非查獲涉及不法規避兵役的情形，例如藝人王大陸引發的閃兵案，需由檢察官發動偵查權後，才能抓回來重測、撤銷判決，否則判定了就確定了。

萬美玲：兒子因體重超標免役

佀廣洋近日除遭控涉及霸凌爭議，也被質疑透過特權免服兵役。萬美玲受訪時稱，兒子並非不願服役，反而十分羨慕哥哥當兵，只是當年體重一度達120公斤，即使努力減重仍維持在110公斤以上，因此依規定判定免役。網友質疑他應重新判定體位，民進黨籍律師黃帝穎也呼籲桃園市府，佀廣洋尚未達36歲除役年齡，應協助申請改判體位履行兵役。

顧立雄：個案應由役政司說明

國防部長顧立雄14日赴立法院備詢前受訪時，被問及免役者若有意重新服役是否可行，以及佀廣洋是否適合服役。顧立雄表示，兵役是憲法規定的國民義務，但對個案情況並不了解，相關問題應由主管兵役業務的內政部役政司說明。

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役政司免役佀廣洋體檢當兵

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