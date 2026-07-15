父母沉迷打網咖！南韓7月大嬰兒「脫水死亡」　體重僅3公斤

▲南韓一對夫妻沉迷打網咖，7個月大的嬰兒脫水身亡、死亡時體重僅3公斤。（圖／達志示意圖）



記者柯振中／綜合報導

南韓大田市發生一起嚴重家庭悲劇。一對20多歲的年輕夫妻因長期沉迷網咖線上遊戲，將僅7個月大的兒子獨自棄置在家。嬰兒最終因重度營養不良與嚴重脫水死亡，送醫時體重僅剩與新生兒無異的3公斤。涉案夫妻目前已被警方依「兒童虐待殺害罪」移送檢方偵辦。

無業夫妻天天流連網咖！男嬰長期遭棄置家中嚴重脫水亡

根據《韓聯社》報導，南韓大田警察廳14日宣布，已針對涉嫌虐待並殺害親生兒子的20多歲年輕夫妻A某與B某完成調查，並正式將兩人逮捕且移送檢察機關起訴。這對夫妻皆無固定工作，平時沉迷於線上遊戲，因而長期將年僅7個月大的兒子獨自留在大田的住所中，未給予應有的照顧。

本案起因於本月5日，當地一間醫院向警方通報收到一名到院前死亡的嬰兒，警方隨即介入調查。國立科學搜查研究院（國科搜）在對嬰兒屍體進行剖驗後，向警方出具了初步鑑定意見，指出男嬰的生前發育與生理狀況極為異常，其直接死因顯然是長期處於無人餵食狀態，最終導致嚴重的重度營養不良與脫水身亡。

死亡體重與剛出生無異！忽視嬰兒成長極其嚴重

令調查人員震驚的是，這名7個月大的男嬰在死亡時，體重竟然僅僅只有3公斤。根據南韓疾病管理廳公布的標準嬰兒成長圖表顯示，正常發育的7個月大男嬰標準體重應落在8公斤左右，而3公斤通常是剛出生0個月的新生兒體重。這項數據直接證實了這對夫妻對嬰兒的放任與忽視，已經達到了極其嚴重的地步。

警方在調查過程中，特別對涉案夫婦的身體與心理狀態進行評估。經醫學與背景鑑定確認，兩名涉案嫌犯在智力上皆無任何障礙，也沒有任何精神病史，生活作息與日常行為完全具備常人應有的認知能力。此外，這名不幸身亡的男嬰是他們的獨子，夫妻兩人平時並沒有其他需要分心照顧的子女。

不作為涉嫌間接故意殺人！警方以兒童虐待殺害罪移送起訴

警方指出，由於這對父母長期故意不履行撫養義務，剝奪了嬰兒生存所必需的基礎飲食與照顧，行為已經構成因消極不作為而導致他人死亡的間接故意（未必故意）犯罪。因此，大田警方決定不使用刑責較輕的「兒童虐待致死罪」，而是採取起訴難度與刑期皆更高的「兒童虐待殺害罪」將兩人移送法辦。

在接受偵訊時，這對年輕夫妻承認了部分犯罪事實，坦承在日常生活中確實對照顧嬰兒有所疏忽與放任。不過，兩人依然極力否認自己具有故意殺害親生骨肉的主觀意圖。目前檢察機關已經接手此案，將針對這對夫妻具體的棄置時間、犯案細節以及是否有毒品反應等關鍵事證，進行更深一步的司法調查。