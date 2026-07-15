陸籍孫女「重摔腦傷」逾期恐遭驅逐！阿嬤淚求移民署…結局超暖心

▲阿嬤因重病孫女逾期留台急哭，移民署協助展延暖心留人。（示意圖，非本文當事者／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

一名年邁阿嬤日前前往移民署南投縣服務站求助，擔心來台探親的陸籍孫女「小花」（化名）因罹患重病、逾期停留，恐面臨強制出境。阿嬤在櫃檯說明案情時一度情緒潰堤、當場落淚，移民署人員在了解狀況後，依相關法規審慎檢視個案，確認符合延長停留規定，協助備齊申請文件，順利為小花爭取展延停留期限，兼顧依法行政與人道關懷。

來台探親摔成腦傷 阿嬤照顧孫女忘了停留期限

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移民署表示，小花來自大陸地區，原本就患有癲癇，需長期服藥控制病情，在父母離異後來台探親，不料停留期間不慎跌倒造成腦部受傷，至今仍無法自行站立，也無法正常言語。阿嬤長時間照顧重病孫女，無暇留意停留期限，導致小花逾期停留，一想到孫女可能因此遭到強制出境，自責又無助，忍不住在服務站落淚求助。

移民署南投縣服務站受理案件後，第一時間安撫阿嬤情緒，並依醫師診斷證明及相關資料審查個案情形，確認符合「特殊緊急情事」延長停留規定，隨即協助整理、補齊申請文件，順利完成展延停留程序，讓祖孫得以暫時放下心中大石。

移民署提醒：遇特殊情況應盡速尋求協助

南投縣服務站主任邵建軒表示，第一線同仁每天面對各式居、停留案件，除了熟悉法令規定外，更需要具備敏銳觀察力與同理心，才能及時發現民眾需求並提供適當協助。他也提醒，在台居留、停留的外來人士應隨時留意證件及許可效期，避免因一時疏忽造成逾期居（停）留而影響自身權益；若遇疾病、家庭變故或其他特殊緊急情事，應儘速向移民署尋求協助與專業諮詢，以保障自身權益。