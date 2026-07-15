中聯油案再擴大！北市新增34家下架　含鬍鬚張、海霸王、添好運

▲北市再追17家受中聯問題油品影響的業者，已要求下架，另對17家使用泰山產品的連鎖業者也預防性下架。（圖／台中食安處）



記者董美琪／台北報導

台北市政府持續追查中聯油脂公司大豆沙拉油檢出苯駢芘事件。北市府14日表示，依據台中市食安處提供的第4、第5批問題油品資料，再新增追查17家台北市下游業者，並要求相關業者依照食藥署規範，立即完成問題產品全面下架。

北市府指出，雖然中央目前尚未公布泰山公司下游商家流向，但市府依據泰山官網公布的出貨資料，主動針對台北市17家連鎖業者完成稽查，並採取預防性全面下架措施。

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北市府也宣布，自今年9月1日開學起，教育局與衛生局將加強校園午餐食安查核，每年新增至少30場不定期稽查，同時建立每月隨機抽驗食用油品制度，進一步提升校園食品安全把關機制。

▲泰山官網公告出貨至北市的17家連鎖業者，北市全面預防性下架。（圖／台北市衛生局）



台北市衛生局指出，目前中央尚未公布相關油品逐批檢驗結果，也未完整說明問題油品及受污染再製食品的流向，在流向資訊仍未明朗前，即提出重新上架原則，恐讓地方政府查核作業受到限制。

北市衛生局呼籲中央儘速公開完整產品流向、調查進度及檢驗結果，協助地方政府掌握資訊，而非僅能透過業者官網資料進行追查。

衛生局表示，根據台中市食安處最新公布的第4、第5批超標油品資訊，北市14日持續追查使用中聯問題油品的下游業者，包括福壽16家及福懋1家，並要求相關業者立即下架產品，同時提供消費者退、換貨資訊。

衛生局也指出，依照泰山公司官網資料，今年4月至6月期間共有826筆出貨至台北市紀錄，在扣除日前已完成查核的大型通路及南僑油脂公司下游業者後，另有17家曾進貨泰山相關產品的連鎖業者，目前尚未列入中央公告名單。北市已主動完成查察及預防性下架，後續也將持續與中央確認產品流向。

教育局表示，截至7月14日為止，北市掌握受影響團膳業者共9家，其中新增第一餐盒股份有限公司；受影響學校增至88所，本次新增24所學校，包括公館國小、泉源實小、玉成國小、成德國小、修德國小、舊莊國小、胡適國小、南港國小、東新國小、中正國中、弘道國中、大安國中、士林國中、蘭州國中、金華國中、敦化國中、介壽國中、大直高中、民生國中、仁愛國中、明湖國中、陽明高中、私立育達高中及國立政大附中。

教育局表示，目前已完成相關團膳業者及學校油品清點、封存作業，並要求各校即時通知家長掌握最新情況。

▼中聯新增問題油品，北市追查17家下游業者。（圖／台北市衛生局）



為持續提升校園食品安全管理，教育局與衛生局也共同修正學校午餐食安查核計畫，自115年9月1日起，將依照團膳業者及各級學校廚房供餐規模，每年額外增加不少於30場不定期查核，同時新增每月隨機抽驗食用油品機制，由衛生局協助送交第三方檢驗機構，檢測重金屬及苯駢芘含量，強化校園食品安全防護。

衛生局強調，已要求福懋、福壽、泰山及所有下游業者全面下架相關問題產品，並將持續追蹤中央及各縣市最新公布資訊，如有新增產品或流向資料，將立即展開追查，確認產品下架情形。

衛生局提醒，食品業者應確實管理食品原料及成品，確保符合《食品安全衛生管理法》規定，切勿心存僥倖，一旦查獲違規情事，將依法究辦。