碩士沒了！陸「天才少女」抄襲台大教授論文　只把複製改「克隆」

▲「天才少女作家」蔣方舟。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「天才少女作家」蔣方舟因論文造假、抄襲，被中國人民大學撤銷碩士學位。此次蔣方舟抄襲的證據，是由大陸網友所挖出，而她所抄襲的來源，是台灣大學外文系教授陳重仁2012年發表的論文《〈別讓我走〉與生命政治的美麗新世界》，其中有不少逐字逐句照抄的情況，只將台灣用語改成大陸用語。

中國人民大學13日晚間發出通報，稱接到「新線索」後，學校高度重視，立即組建由多位校內外知名專家參與的調查組，通過文獻溯源比對、依規問詢、聽取當事人申辯等，深入開展核查工作。

▼台灣大學外文系教授陳重仁。（圖／翻攝台大外文系）



人民大學指出，經核查，蔣方舟碩士學位論文有9處與「境外某篇期刊論文」存在文字重合，且相關內容未標注引用、未列明參考文獻。學校認定蔣方舟構成學術不端行為，並研究決定，撤銷其碩士學位。

人民大學所提到的「新線索」，就是大陸「豆瓣」上的網友ilad所挖出的證據。而所謂的「境外某篇期刊論文」，則是台灣大學外文系教授陳重仁2012年發表在《中外文學》上的論文《〈別讓我走〉與生命政治的美麗新世界》。

Ilad將蔣方舟2019年的論文《瑪麗·雪萊的三重身份》與陳重仁的《〈別讓我走〉與生命政治的美麗新世界》進行比對，可以發現其中有大量相似段落，甚至逐字逐句照抄，只將台灣用語改成大陸用語，例如「複製」改成「克隆」等。

▼蔣方舟幾乎整段抄襲，只把「複製」改成「克隆」。（圖／翻攝微博）



最令人傻眼的是，蔣方舟論文中也出現一些奇怪的低級筆誤，例如將「應是」輸成「已是」，還有「璀璨」輸成「摧殘」。

根據網友的統計，蔣方舟的論文正文約3萬字，抄襲的部分有4千字，抄襲率達到16%。

學位被撤銷後，蔣方舟在個人微博發文表示，「本人接受人大校方對此事的處理。因此事被驚擾並失望的讀者，我致以歉意。對我的老師為此事蒙受的處分，深致歉意。」

蔣方舟生於1989年，7歲開始寫作，9歲出版首部散文集《打開天窗》，少年時期即陸續出版多部作品，2008年獲清華大學破格錄取，因此被大陸網友及媒體們稱為「天才少女作家」。

蔣方舟日前遭北京清華大學教授肖鷹實名檢舉碩士論文涉嫌抄襲、造假及編造引用等學術不端。面對指控，蔣方舟當時發文反駁，批肖鷹是「污蔑式舉報」，並反控對方進行網路霸凌，及散布不實的性羞辱言論。

▼蔣方舟幾乎整段抄襲，只把「複製」改成「克隆」。（圖／翻攝微博）