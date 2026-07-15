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露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

▲▼巴威釀憾事！21歲女五峰露營返程 騎車水淹腳踝滑倒跌排水溝亡(圖／記者楊永盛翻攝)

▲路過民眾合力救起女大生。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者許力方／綜合報導

巴威過境，新竹縣13日發生一起悲劇，嘉義大學21歲鄭姓女大生與3名友人相約前往五峰鄉露營，但山區暴雨路況惡劣，4人騎車半途折返回家，她卻被泥水沖走不幸送命，幫忙救人的路過民眾事後自責落淚，「兩條命我只救到一條，對不起，我盡力了…」家屬今（14日）前往殯儀館，同行女友人更是在場崩潰痛哭頻喊「對不起」。

暴雨灌山區　女大生遭泥水沖走

事發於13日下午，一場暴雨淹堵竹122線道路，當時4名女大生分騎2輛機車前往五峰山區，要去1個月前就已下訂的露營區，未料半途泥水沖積，鄭姓女大生不慎失去重心，當場被沖走，導致頭部重創。

路過的小貨車駕駛眼見情況不對，立即下車出手救援，他受訪時難過淚訴，當時機車被護欄卡住，鄭女的安全帽還被夾在其中，人幾乎是被壓在水中的。雖然陸續又有熱心民眾加入幫忙，但他們只能勉強將車尾抬起，救出後座的女子。

▲▼巴威釀憾事！21歲女五峰露營返程 騎車水淹腳踝滑倒跌排水溝亡(圖／記者楊永盛翻攝)

救援者淚崩自責　「兩條命只救到一條」

隨著洪水不斷沖下來，只剩小貨車駕駛一個人，他說，自己當時一隻手死命抓著護欄，另一隻手想辦法救人，心裡很清楚，如果再不救出被壓住的人，她很快就撐不住了，但水流實在太湍急，沒有人能靠近。直到約10分鐘後又有大車來擋水，其他人才合力拉起鄭女，立即施作CPR，最終她因卡在水中超過20分鐘，仍回天乏術。

小貨車駕駛事後自責地說「你們說謝謝時我的心非常痛，說不出話只會一直流淚，我覺得我很沒用」、「很多不能預料的事…所以我退縮沒有嘗試」、「兩條命只救到一條，對不起，我盡力了。」

家屬相擁痛哭　同行友人頻喊對不起

家屬今前往殯儀館釐清鄭女死因，同行女友人也到場，相當自責，沒能將鄭女救回來，與家屬抱在一起痛哭，崩潰直喊「對不起」，家屬難過說「所以不要這樣講，大家都不願意這種事情發生…」

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