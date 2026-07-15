　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

《魔女宅急便》音樂劇台北場掀口碑熱潮！琪琪下一站前往「臺中國家歌劇院」 

▲▼ 魔女宅急便,音樂劇,琪琪,台中,臺中國家歌劇院,日本,職人,魔法,牛耳。（圖／牛耳藝術提供）

▲在日本創下爆滿票房的《魔女宅急便》真人版音樂劇，近日首度來台演出。（圖／牛耳藝術提供，下同）

生活中心／綜合報導

「真的像回到童年」、「看到琪琪飛起來那一刻直接起雞皮疙瘩」、「聽到音樂眼眶就紅了……」在日本創下爆滿票房的《魔女宅急便》真人版音樂劇，近日首度來台演出，雖然首演遇到颱風攪局，但台北場自開演以來就掀起一波熱烈討論，不少觀眾散場後紛紛分享感動心情，更有許多家長特地替孩子戴上招牌紅色蝴蝶結，一起走進劇場，重新感受琪琪踏上旅程的勇氣與感動，甚至有日本粉絲不畏颱風，專程跨海來到台灣進場支持。如今，這股魔法旋風也預備前進中台灣、飛往「臺中國家歌劇院」，7/24（五）起將陪伴更多觀眾展開這趟充滿夢想與成長的冒險！

▲▼ 魔女宅急便,音樂劇,琪琪,台中,臺中國家歌劇院,日本,職人,魔法,牛耳。（圖／牛耳藝術提供）

琪琪真的飛起來！劇場半空重現經典魔法場景
《魔女宅急便》原著自1985年問世以來，陪伴無數人成長，13歲魔女琪琪帶著黑貓吉吉離家修行、一步步找到屬於自己的故事，至今仍深深烙印在許多人心中。此次登台的音樂劇版本，由原著作者角野榮子親自授權，集結日本製作團隊打造，透過音樂、舞蹈、舞台特效與現場演出的感染力，重新詮釋這部歷久彌新的經典。

此次最讓台北場觀眾驚喜的，莫過於琪琪騎著掃帚飛越天空的經典畫面。製作團隊運用特殊技術與舞台特效，讓琪琪一次次飛越劇場半空，搭配星空、海港城市等投影畫面，完整重現故事中熟悉的魔法世界。

▲▼ 魔女宅急便,音樂劇,琪琪,台中,臺中國家歌劇院,日本,職人,魔法,牛耳。（圖／牛耳藝術提供）

全新交響樂版本升級　70人日本原版團隊跨海來台
除了舞台視覺令人驚艷，聲音也是演出的另一大亮點。本次台灣巡演特別推出「全新交響樂錄製版本」，由音樂總監小島良太進行「全新管弦樂編曲 (re-scored)」，並依據台灣兩座國家級劇院的空間特色量身打造全新聲音設計，透過管弦樂重新灌錄，讓整體音樂層次更加飽滿細膩。從琪琪滿懷期待展開旅程，到面對挫折、重新找回飛行力量，每段旋律都緊扣角色心境，也讓情感更加深刻。不少觀眾表示，即使早已熟悉故事情節，仍在熟悉的旋律響起時再次被深深打動。

▲▼ 魔女宅急便,音樂劇,琪琪,台中,臺中國家歌劇院,日本,職人,魔法,牛耳。（圖／牛耳藝術提供）

此次更由超過70人的日本原版團隊跨海來台，包括導演、舞台、燈光、音響、服裝、道具等幕後團隊全程參與，也將劇場界出了名的嚴謹精神完整帶進台灣。為了呈現最完美的舞台效果，導演幾乎全程坐鎮觀眾席，依照劇場空間、觀眾視角與舞台距離，反覆調整演員的走位、動作與眼神細節。舞台總監督則緊盯每一個環節，從演員進退場、舞台轉換到現場廣播流程，都逐一確認無誤。燈光與音響監督也不斷往返舞台與觀眾席，配合演員走位微調燈光定位，同時反覆測試全新交響樂版本的音場平衡，確保每位觀眾無論坐在哪個角落，都能感受到最完整的視聽效果。

鮮少被觀眾看見的服裝與道具團隊，同樣是支撐演出的重要功臣。據聞他們每天一早就待命，針對密集演出造成的戲服、鞋履及道具耗損即時修補，將演員的舒適度與安全放在第一位。這群頂尖職人的專業與默契，彷彿舞台背後看不見卻也是最不可或缺的魔法，默默守護每一場演出的完美呈現！

▲▼ 魔女宅急便,音樂劇,琪琪,台中,臺中國家歌劇院,日本,職人,魔法,牛耳。（圖／牛耳藝術提供）

不只是童年回憶　也是每個人成長路上的一封信
《魔女宅急便》之所以能跨越四十年仍受到喜愛，除了極具魅力的主角琪琪與黑貓吉吉，故事描寫得也是每個人成長過程都曾經歷過的迷惘。離開熟悉的環境、面對挫折、懷疑自己、重新找回勇氣，琪琪的旅程，也映照著每個人在夢想、工作、家庭或人生不同階段所面臨的課題。

原著作者角野榮子曾表示，希望這部作品能成為跨越世代的橋梁。讓陪著孩子第一次認識琪琪的父母，以及多年後再次回到劇場的大人，都能在熟悉的故事裡重新找回最初相信自己的勇氣。飾演琪琪的山戶穗乃葉，以及飾演蜻蜓的北川拓實，也以自然真摯的演出，成功詮釋角色一路成長的心境，讓觀眾跟著角色一起歡笑、感動，也再次相信，每一次勇敢踏出第一步，都可能成為人生最重要的開始。

▲▼ 魔女宅急便,音樂劇,琪琪,台中,臺中國家歌劇院,日本,職人,魔法,牛耳。（圖／牛耳藝術提供）

台北好評延燒　魔女即將飛進台中
隨著台北場累積亮眼口碑，《魔女宅急便》音樂劇即將把這份感動帶到臺中國家歌劇院。無論是曾陪伴無數人成長的經典故事、劇場中令人屏息的飛行場景，或是全新交響樂打造的聽覺饗宴，都讓這部作品成為今年夏天最值得走進劇場朝聖的演出之一。

如果錯過了台北場，不妨把握接下來的台中演出，跟著琪琪與黑貓吉吉一起再次啟程，在熟悉的旋律與故事中，重新找回那份相信夢想、勇敢飛翔的初心。《魔女宅急便》音樂劇2026交響樂全新製作版台中場將於臺中國家歌劇院演出，採日文發音、中文字幕，全劇約140分鐘（含中場休息20分鐘），購票請至MNA售票網查詢。

魔女宅急便 音樂劇
2026交響樂全新製作版・全球首演

臺北國家戲劇院
7.12（日）11:30｜16:45
7.13（一）19:30
7.14（二）19:30
7.15（三）19:30
7.16（四）19:30
7.17（五）19:30
7.18（六）14:30｜19:00
7.19（日）11:30｜16:45

臺中國家歌劇院
7.24（五）19:30 
7.25（六）14:30｜19:00 
7.26（日）11:30｜16:45 
7.30（四）19:30 
7.31（五）19:30 
8.01（六）14:30 
8.02（日）11:30｜16:45
 

MNA售票網購票
https://mna.tw/KIKI_MUSICAL_ALL

▲▼ 魔女宅急便,音樂劇,琪琪,台中,臺中國家歌劇院,日本,職人,魔法,牛耳。（圖／牛耳藝術提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
教授砍死妹夫　鄰曝「音樂教室很有名」：車都停滿
好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉
快訊／基隆市政府、議員辦公室遭搜索！
台南三代名店公告無限期停業　突遭重大變故
徐若熙動刀　亞運中華隊啟動備案
快訊／權王、股王同發飆！　台股狂噴逾千點
10樓都聞到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭居民抓狂：自己像臭豆腐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《魔女宅急便》飛天秘辛曝光　靠核心維持優雅、空中最難演悲傷

記得儲水！中壢區7/18停水6小時　6個里7300戶受影響

好市多大媽「自組內褲ETF」　過程全拍下！11萬人轟爆：超丟臉

Costco給超好？台灣員工自曝時薪漲幅　做7年「現在365元」

法國本屆首次落後「明顯慌了」！他嘆：穆巴佩就是過不了亞馬爾

鬍鬚張被點名用到致癌油　業者：第一時間封存並停止使用

最近莫名想哭、心好累？3星座水逆大卡關　快用一招自救

【廣編】復興實中雙團揚威澳洲國際音樂節　弦樂奪金、管樂摘銀

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民抓狂：自己像臭豆腐

發現女生同事、朋友「不太愛便當」他不解！一票曝原因

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

記得儲水！中壢區7/18停水6小時　6個里7300戶受影響

好市多大媽「自組內褲ETF」　過程全拍下！11萬人轟爆：超丟臉

Costco給超好？台灣員工自曝時薪漲幅　做7年「現在365元」

法國本屆首次落後「明顯慌了」！他嘆：穆巴佩就是過不了亞馬爾

鬍鬚張被點名用到致癌油　業者：第一時間封存並停止使用

最近莫名想哭、心好累？3星座水逆大卡關　快用一招自救

【廣編】復興實中雙團揚威澳洲國際音樂節　弦樂奪金、管樂摘銀

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民抓狂：自己像臭豆腐

發現女生同事、朋友「不太愛便當」他不解！一票曝原因

《魔女宅急便》音樂劇台北場掀口碑熱潮！琪琪下一站前往「臺中國家歌劇院」 

茶韻新「焦糖香焙茶」溫潤登場　KIRIN生茶升級再抽文青單車

陸上半年經濟成績單出爐　GDP成長4.7％、房地產投資降近兩成

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

台南金湯橋驚傳女子溺水　警消下水救起命危送醫搶救

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

新竹教授砍死妹夫！　鄰曝「音樂教室很有名」：晚上車都停滿

亞運中華隊挑合庫、台電王牌有考量　8月赴日與社會人打8場

李燕消失八點檔4年回歸…首度升格當媽驚呆　被問「副業成績」笑了

《無職轉生》遭海外網友攻擊？作者親回「會無視黑粉言論」

記得儲水！中壢區7/18停水6小時　6個里7300戶受影響

【命中註定遇見你】颱風前騎腳踏車遇無助小貓 「一袋50」的暖緣就此展開

生活熱門新聞

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

人妻自曝交18任、嫁等6年備胎！遭炎上求饒

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

全台西北雨！　午後「下最大」

「擠牙膏沾水、刷完狂漱口」牙醫搖頭　正確做法曝光

陽明交大教授「黑歷史」曝！學生：讀到碩二沒見過

即時通8年前下線　網憶：以前超愛用

今「雨最大」！　午後全台變天

Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

照顧腦傷孫女忘了停留期限！阿嬤哭求移民署

0050一度崩到102元！網吵翻：趕緊買進

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

鼎泰豐冷筍一盤350元被酸　女客挺爆：吃過回不去

更多熱門

相關新聞

女開窗嚇到高空工人　鄰居議論「沒化妝」挨告

女開窗嚇到高空工人　鄰居議論「沒化妝」挨告

台中市一處社區大樓請廠商施作大樓外牆工程，結果一名徐姓住戶擅自開啟窗戶，導致工人被干擾受驚，工人將事發過程錄影傳給管委會，結果社區會議上，10名住戶議論徐女「她的臉、沒化妝、師傅嚇到三天不敢來了」，徐女提告求償10萬，但法院認為是針對驚嚇工人做討論，非議論相貌，因此駁回告訴。

夫妻擁435萬等退休　兒1則訊息秒夢碎

夫妻擁435萬等退休　兒1則訊息秒夢碎

台中國際會展中心內　男不適送醫搶救

台中國際會展中心內　男不適送醫搶救

股利轉房　中高資產配置新趨勢

股利轉房　中高資產配置新趨勢

千萬名琴首度進駐中捷　法吉歐利F308開放全民彈奏

千萬名琴首度進駐中捷　法吉歐利F308開放全民彈奏

關鍵字：

魔女宅急便音樂劇琪琪台中臺中國家歌劇院日本職人魔法牛耳

讀者迴響

熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面