《魔女宅急便》音樂劇台北場掀口碑熱潮！琪琪下一站前往「臺中國家歌劇院」 

▲在日本創下爆滿票房的《魔女宅急便》真人版音樂劇，近日首度來台演出。（圖／牛耳藝術提供，下同）

生活中心／綜合報導

「真的像回到童年」、「看到琪琪飛起來那一刻直接起雞皮疙瘩」、「聽到音樂眼眶就紅了……」在日本創下爆滿票房的《魔女宅急便》真人版音樂劇，近日首度來台演出，雖然首演遇到颱風攪局，但台北場自開演以來就掀起一波熱烈討論，不少觀眾散場後紛紛分享感動心情，更有許多家長特地替孩子戴上招牌紅色蝴蝶結，一起走進劇場，重新感受琪琪踏上旅程的勇氣與感動，甚至有日本粉絲不畏颱風，專程跨海來到台灣進場支持。如今，這股魔法旋風也預備前進中台灣、飛往「臺中國家歌劇院」，7/24（五）起將陪伴更多觀眾展開這趟充滿夢想與成長的冒險！

琪琪真的飛起來！劇場半空重現經典魔法場景

《魔女宅急便》原著自1985年問世以來，陪伴無數人成長，13歲魔女琪琪帶著黑貓吉吉離家修行、一步步找到屬於自己的故事，至今仍深深烙印在許多人心中。此次登台的音樂劇版本，由原著作者角野榮子親自授權，集結日本製作團隊打造，透過音樂、舞蹈、舞台特效與現場演出的感染力，重新詮釋這部歷久彌新的經典。

此次最讓台北場觀眾驚喜的，莫過於琪琪騎著掃帚飛越天空的經典畫面。製作團隊運用特殊技術與舞台特效，讓琪琪一次次飛越劇場半空，搭配星空、海港城市等投影畫面，完整重現故事中熟悉的魔法世界。

全新交響樂版本升級 70人日本原版團隊跨海來台

除了舞台視覺令人驚艷，聲音也是演出的另一大亮點。本次台灣巡演特別推出「全新交響樂錄製版本」，由音樂總監小島良太進行「全新管弦樂編曲 (re-scored)」，並依據台灣兩座國家級劇院的空間特色量身打造全新聲音設計，透過管弦樂重新灌錄，讓整體音樂層次更加飽滿細膩。從琪琪滿懷期待展開旅程，到面對挫折、重新找回飛行力量，每段旋律都緊扣角色心境，也讓情感更加深刻。不少觀眾表示，即使早已熟悉故事情節，仍在熟悉的旋律響起時再次被深深打動。

此次更由超過70人的日本原版團隊跨海來台，包括導演、舞台、燈光、音響、服裝、道具等幕後團隊全程參與，也將劇場界出了名的嚴謹精神完整帶進台灣。為了呈現最完美的舞台效果，導演幾乎全程坐鎮觀眾席，依照劇場空間、觀眾視角與舞台距離，反覆調整演員的走位、動作與眼神細節。舞台總監督則緊盯每一個環節，從演員進退場、舞台轉換到現場廣播流程，都逐一確認無誤。燈光與音響監督也不斷往返舞台與觀眾席，配合演員走位微調燈光定位，同時反覆測試全新交響樂版本的音場平衡，確保每位觀眾無論坐在哪個角落，都能感受到最完整的視聽效果。

鮮少被觀眾看見的服裝與道具團隊，同樣是支撐演出的重要功臣。據聞他們每天一早就待命，針對密集演出造成的戲服、鞋履及道具耗損即時修補，將演員的舒適度與安全放在第一位。這群頂尖職人的專業與默契，彷彿舞台背後看不見卻也是最不可或缺的魔法，默默守護每一場演出的完美呈現！

不只是童年回憶 也是每個人成長路上的一封信

《魔女宅急便》之所以能跨越四十年仍受到喜愛，除了極具魅力的主角琪琪與黑貓吉吉，故事描寫得也是每個人成長過程都曾經歷過的迷惘。離開熟悉的環境、面對挫折、懷疑自己、重新找回勇氣，琪琪的旅程，也映照著每個人在夢想、工作、家庭或人生不同階段所面臨的課題。

原著作者角野榮子曾表示，希望這部作品能成為跨越世代的橋梁。讓陪著孩子第一次認識琪琪的父母，以及多年後再次回到劇場的大人，都能在熟悉的故事裡重新找回最初相信自己的勇氣。飾演琪琪的山戶穗乃葉，以及飾演蜻蜓的北川拓實，也以自然真摯的演出，成功詮釋角色一路成長的心境，讓觀眾跟著角色一起歡笑、感動，也再次相信，每一次勇敢踏出第一步，都可能成為人生最重要的開始。

台北好評延燒 魔女即將飛進台中

隨著台北場累積亮眼口碑，《魔女宅急便》音樂劇即將把這份感動帶到臺中國家歌劇院。無論是曾陪伴無數人成長的經典故事、劇場中令人屏息的飛行場景，或是全新交響樂打造的聽覺饗宴，都讓這部作品成為今年夏天最值得走進劇場朝聖的演出之一。

如果錯過了台北場，不妨把握接下來的台中演出，跟著琪琪與黑貓吉吉一起再次啟程，在熟悉的旋律與故事中，重新找回那份相信夢想、勇敢飛翔的初心。《魔女宅急便》音樂劇2026交響樂全新製作版台中場將於臺中國家歌劇院演出，採日文發音、中文字幕，全劇約140分鐘（含中場休息20分鐘），購票請至MNA售票網查詢。

魔女宅急便 音樂劇

2026交響樂全新製作版・全球首演

臺北國家戲劇院

7.12（日）11:30｜16:45

7.13（一）19:30

7.14（二）19:30

7.15（三）19:30

7.16（四）19:30

7.17（五）19:30

7.18（六）14:30｜19:00

7.19（日）11:30｜16:45

臺中國家歌劇院

7.24（五）19:30

7.25（六）14:30｜19:00

7.26（日）11:30｜16:45

7.30（四）19:30

7.31（五）19:30

8.01（六）14:30

8.02（日）11:30｜16:45



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