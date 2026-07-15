不輸LINE！「7年級都知的通訊軟體」8年前下線　網憶：以前超愛用

▲即時通是七、八年級生的共同回憶。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

在LINE普及之前，許多人都是用MSN、即時通來聯繫好友。近日就有網友透露，自己是00後的年輕人，身邊沒有人會用即時通。此話一出，也引起網友討論，「1993年，有用過」、「2003，今天第一次聽到」。

有用過即時通嗎？

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有網友在Dcard上，以「西元1998年前出生的人都有用過即時通？」為標題發文，提到他是00後出生，目前沒有聽過有人會用即時通，即時通是不是只有1998年以前出生的人會用呢？

貼文曝光後，網友紛紛回應，「臉書出現後，無名整個被打到趴掉，再加上MSN、即時通、Skype這些軟體沒跟上智慧型手機的時代，所以整個被淘汰掉」、「即時通和無名小站，差不多都是在2009／2010前後，受Facebook竄起，而開始沒落」、「1998用過（國小～國中時期），後來FB興盛（國中時期）」、「我01用過欸，以前超喜歡用」、「即時通其實很好用，放到現在也不輸給LINE」。也有網友表示，「沒看過」、「我剛好1998的，沒用過即時通」。

即時通2018年關閉服務

據了解，「Yahoo 即時通（Yahoo Messenger）」是免費的即時通訊軟體，也是七、八年級生的共同回憶，然而，2018年卻宣布關閉服務的消息，同年7月17日就無法再登入。雅虎當時表示，「我們知道我們有許多死忠用戶，從即時通功能開始以來就持續使用」，但身處不斷變化的環境中，雅虎正試圖打造出一個全新的、更符合消費者需求的工具，但並未明確說明終止服務的理由。