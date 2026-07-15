14屆雲台會登場！兩岸500人齊聚昆明　共創咖啡聯盟與產業新合作

▲14屆雲台會吸引兩岸500多人參與 。（圖／翻攝 雲台會）

記者任以芳／雲南報導

第14屆雲台會日前雲南昆明開幕，以「共享RCEP新機遇 開創雲台融合發展新局面」為主題，吸引兩岸逾500位政商界領袖與專家與會。會中除簽署多項合作協議外，更成立「雲台咖啡企業聯盟」，標誌兩地在農業與經貿交流上邁向深度整合。

本屆雲台會以「共享RCEP新機遇 開創雲台融合發展新局面」為主題，吸引兩岸工商界領袖、專家學者及知名人士等逾500人參與開幕式，其中台灣嘉賓超過350人，開幕式由雲南省副省長劉勇主持，省人大常委會副主任任軍號、省政協副主席李瑪琳列席。大陸方面出席嘉賓有海峽兩岸關係協會會長張志軍、雲南省委常委兼統戰部部長李保俊；台灣方面是國民黨副主席蕭旭岑、全國台企聯榮譽會長郭山輝等人。

張志軍在致辭中指出，大陸秉持兩岸一家親理念，以交流融合促進民生福祉，持續為台胞辦實事、解難題；支持台胞台企融入新發展格局，落實同等待遇，優化營商環境，不斷完善惠台政策措施。他同時歡迎更多台灣同胞，特別是青年一代，來大陸追夢、築夢、圓夢。

李保俊表示，雲台兩地將圍繞綠色能源製造、高原特色農業、生物醫藥康養、文旅文創等領域，探索深度合作新模式。依託雲南面向南亞東南亞輻射中心定位、RCEP政策紅利、中老鐵路及各大口岸通道優勢，攜手台商台企共同開拓南亞東南亞市場，實現互利共贏。

蕭旭岑強調，兩岸同屬中華民族、都是一家人，必須堅持「九二共識」、反對「台獨」，民族認同與政治互信是兩岸關係和平發展的根本保障。針對深化雲台融合，他提出三點方向：致力守護中華歷史、弘揚中華文化；致力增進共同福祉、推動交流合作；致力邁向美好兩岸、強化民生樂利。

郭山輝表示，全國台企聯將持續扮演好橋梁角色，組織更多台商朋友來雲南考察、交流與投資，共同開發大健康文旅產業，共建智慧口岸物流，將雲南打造為台商參與「一帶一路」建設、拓展國際市場的溫暖前哨站。

開幕式現場舉行了雲台咖啡企業聯盟成立儀式，該聯盟由保山咖啡協會與昆明台協會共同發起。自2012年創辦以來，雲台會已連續舉辦13屆。大陸「十四五」期間，兩地共有3000多位嘉賓出席，簽署重點合作項目44個，協議金額達260多億元人民幣。

▼ 14屆雲台會開幕式現場舉行了雲台咖啡企業聯盟成立儀式 。（圖／翻攝 雲台會）